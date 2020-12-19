СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Люганузе угнали машину
17 декабря в полицию сообщили, что в Люганузеской волости угнали автомобиль 61-летнего мужчины. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
Ударила несовершеннолетнюю
16 декабря в полицию сообщили, что на улице Кеск в Силламяэ женщина ударила 17-летнюю девушку. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
Из квартиры унесли технику
16 декабря в полицию сообщили, что из квартиры на улице Калеви в Кохтла-Ярве украли электронику. Ущерб составил около 1000 евро.
На магазинную воровку заведено уголовное дело
17 декабря в Йыхвиском отделении полиции завели уголовное дело на 62-летнюю женщину, которая неоднократно воровала разные товары в магазине на Кесквяльяк в Йыхви.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.