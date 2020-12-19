Сб, 19.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Люганузе угнали машину
16-17 декабря 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

17 декабря в полицию сообщили, что в Люганузеской волости угнали автомобиль 61-летнего мужчины. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

Ударила несовершеннолетнюю 

16 декабря в полицию сообщили, что на улице Кеск в Силламяэ женщина ударила 17-летнюю девушку. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

Из квартиры унесли технику 

16 декабря в полицию сообщили, что из квартиры на улице Калеви в Кохтла-Ярве украли электронику. Ущерб составил около 1000 евро. 

На магазинную воровку заведено уголовное дело

17 декабря в Йыхвиском отделении полиции завели уголовное дело на 62-летнюю женщину, которая неоднократно воровала разные товары в магазине на Кесквяльяк в Йыхви.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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