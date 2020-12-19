СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Люганузе угнали машину

Ударила несовершеннолетнюю

16 декабря в полицию сообщили, что на улице Кеск в Силламяэ женщина ударила 17-летнюю девушку. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

Из квартиры унесли технику

16 декабря в полицию сообщили, что из квартиры на улице Калеви в Кохтла-Ярве украли электронику. Ущерб составил около 1000 евро.

На магазинную воровку заведено уголовное дело

17 декабря в Йыхвиском отделении полиции завели уголовное дело на 62-летнюю женщину, которая неоднократно воровала разные товары в магазине на Кесквяльяк в Йыхви.

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