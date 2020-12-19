ОПРОС ⟩ Где вы покупаете рождественские подарки?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Янек Талисту: - В основном, пожалуй, по интернету, а получаю - в посылочных автоматах. Пока не чувствуется, чтобы в этом канале происходили сбои или посылочные автоматы были перегружены. Может быть, то, что между быстро забирающими посылки разыгрывают призы, содействует тому, что канал э-торговли работает бесперебойно, несмотря на возросшую нагрузку.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Тамур Рейнсалу: - Я особо подарками не запасаюсь, но те, что нужно, стараюсь найти сейчас в продуктовых магазинах. Ведь туда хожу все равно. С идеями подарков всегда было туго, но в нынешнее время просто прочесывать магазины в надежде, что что-то попадется на глаза, наверное, не самое полезное, даже несмотря на маски. И в обычном продуктовом магазине тоже можно найти много вещей, которые не стыдно подарить или получить в подарок.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Маргит Курвитс: - В этом году основной канал - это все-таки э-магазин. Поскольку у взрослых прямо спрашиваю, что они хотят найти в мешке с подарками, а детям велю написать об этом Санта-Клаусу, то растерянности не возникает. Когда конкретно задаешь вопрос в интернет-магазине, то найти нужное очень просто. Только что проводились также большие кампании скидок, так что подарки я закупила заранее, чтобы последние недели года были спокойными.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Яна Таниссаар: - Большинство покупок делаем все же традиционным способом, то есть сами идем в магазин. В "Pargi Keskus" выбор в общем очень хороший. Только с игрушками для внука проблемы. Детские пожелания сильно опережают предложения местной торговой сети и самые вожделенные игрушки приходится покупать либо где-то подальше, либо заказывать по интернету.