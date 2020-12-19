ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Каким мог бы быть пир во время чумы?

Однако нынче пандемия все перевернула с ног на голову. Вдобавок к медицинским и исходящим из них проблемам людей лишили самого веселого месяца года, которого особенно ждали дети. Праздники не проводятся, все заведения развлечений и отдыха закрыты, улыбок людей за масками не видно.

В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о том, что самоуправления решили отменить также новогодние салюты. Наверное, это разумный шаг, если учесть, с какой скоростью вирус распространялся в нашем уезде в последние недели.

Если город Кохтла-Ярве решил все же устроить новогодний салют, то нам хочется верить, что власти действительно исходили из желания подарить жителям в это трудное время хоть немного светлого ощущения праздника, а не из того, что не хотели вызывать недовольство своих избирателей, поскольку местные выборы грядут уже следующей осенью. Во всяком случае, руководитель местного спасательного центра Айлар Хольцманн называет это решение популистским. Однако наверняка и часть горожан считают, что устраивать такой пир во время чумы не следовало бы.