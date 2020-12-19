ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Каким мог бы быть пир во время чумы?

Очевидно, коронавирусное пресыщение в нашем обществе возрастает. Если посмотреть на Ида-Вирумаа, то можно сказать, что для жителей нашего региона положение особенно сурово. Ведь декабрь в этом регионе традиционно становился самым деятельным, насыщенным радостью и праздниками месяцем года.
Однако нынче пандемия все перевернула с ног на голову. Вдобавок к медицинским и исходящим из них проблемам людей лишили самого веселого месяца года, которого особенно ждали дети. Праздники не проводятся, все заведения развлечений и отдыха закрыты, улыбок людей за масками не видно.
В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о том, что самоуправления решили отменить также новогодние салюты. Наверное, это разумный шаг, если учесть, с какой скоростью вирус распространялся в нашем уезде в последние недели.
Если город Кохтла-Ярве решил все же устроить новогодний салют, то нам хочется верить, что власти действительно исходили из желания подарить жителям в это трудное время хоть немного светлого ощущения праздника, а не из того, что не хотели вызывать недовольство своих избирателей, поскольку местные выборы грядут уже следующей осенью. Во всяком случае, руководитель местного спасательного центра Айлар Хольцманн называет это решение популистским. Однако наверняка и часть горожан считают, что устраивать такой пир во время чумы не следовало бы.
Если полиция опасается, что во время этих праздников может значительно вырасти насилие в близких отношениях, то, видно, обладает опытом и знаниями, чтобы утверждать такое. Но наверняка это все же не является проблемой в большинстве семей, которых пандемия в большей или меньшей мере пригвоздила к дому. Если в этой вирусной напасти и можно вообще найти что-то позитивное, то это то, что она дала людям возможность больше побыть со своей семьей. Совсем недавно было модно говорить, что люди хотели бы больше времени посвящать семье. Теперь такая возможность имеется у очень многих.