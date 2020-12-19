ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кадри Ялонен

Да, они говорят, что тяжело, что правительство должно помочь, звучит также критика. Если же посмотреть, какими сообщениями обмениваются друг с другом члены объединяющего эти предприятия туристического кластера, то они, скорее, полны веры и поиска стимула. Во многом под предводительством координатора этого объединения Кадри Ялонен, командующей самоотверженной борьбой здешнего туризма с вирусом.

На этой неделе инициировали новую кампанию: заказали партию масок, логотип на которых подчеркивает заботу об Ида-Вирумаа, сейчас идет поиск общего слогана, который подчеркнет не негатив, а непреклонность и веру ида-вируских предпринимателей в скорую победу.