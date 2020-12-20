ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ ЭСТОНИИ ⟩ Говорить о НАТО на русском языке

Пять лет назад в Эстонии на базе образовательной программы "Sinu Riigi Kaitse" был создан Центр информации о безопасности и обороне (NCDSA) как независимая гражданская организация, цель которой давать жителям Эстонии информацию об обороне и безопасности, а также развивать сотрудничество между экспертами не только в Эстонии, но и на международном уровне.
"Помимо широкоосновного подхода к обороне и безопасности, в фокусе центра NCDSA такие междисциплинарные области, как коммуникационная безопасность, национальная стойкость, роль добровольцев в безопасности, гибридные угрозы, анализ информационных операций, мониторинг враждебного влияния, социальная психология, мeметика и дизайн нарративов, медиаграмотность и другие сферы", - говорится на сайте центра www.kaitsen.ee.
Внимание на молодую аудиторию
- Одна из наших целей - говорить о Силах обороны Эстонии и НАТО на русском языке, - сказал директор NCDSA Григорий Сенькив. - Основная наша сфера деятельности - общение и повышение информированности русскоязычного населения, в частности, русскоязычной молодежи Ида-Вирумаа и Таллинна. Поэтому мы свои действия направляем на молодую аудиторию, чтобы рассказывать им о Силах обороны, о наших военных сотрудниках, о военных НАТО, которые дислоцируются на территории Эстонии, и в конечном счете повышать информированность о НАТО среди русскоязычного населения, - объяснил он.
Открытость общества против поляризации и радикализации
NCDSA много уделяет внимания информационной безопасности. Это и развенчивание мифов, и борьба с фейковыми новостями. Фейковые новости - один из приемов информационной войны.
Директор NCDSA Григорий Сенькив не хочет использовать выражение "информационная война", он предпочитает говорить о новой информационной реальности и объясняет это тем, что сейчас фейки и разные мифы не поступают извне, а рождаются в самой Эстонии. "Сейчас происходит попытка поляризации общества, и это внутренний процесс. Люди не отдают себе отчета, какое влияние имеет слово, сказанное в публичном пространстве, и насколько оно способно зарядить общество. Если раньше можно было говорить об агрессивном внешнем влиянии, то теперь возникает вопрос о внутренних влияниях. Стоит ли за этом целенаправленная деятельность или это демократический эволюционный процесс, сказать сложно", - отметил Сенькив.
В условиях пандемии у людей появилась эмоциональная усталость, нужна сплоченность общества, а происходит обратное - поляризация, а затем и радикализация общества. Экономическое положение, трудности с работой, стресс - это факторы, которые влияют отрицательно и на людей, которые в обычной ситуации нейтральны. Общество ведет себя в кризисной ситуации подобно маятнику, смещаясь из одной крайности в другую, и это не способствует сплочению общества.
Современное свободное общество не может существовать без свободы слова и свободных социальных медиа, но в то же время люди не всегда думают о том, как влияет безответственное распространение фейковых новостей. Как избежать негативного влияния таких явлений? Сенькив говорит, что люди должны быть способны критически мыслить и уметь проверять источники. "Но мы понимаем и то, что поляризация не происходит на рациональном уровне. Она направлена на эмоциональные струны внутри человека. Ее цель и есть порождать эмоции, а не рациональные действия. Нет хороших рецептов борьбы с поляризацией общества, есть только одна возможность - развивать иммунитет общества, это и есть стойкость общества", - сказал он.
Ясно одно: замалчивать проблемы, в том числе дезинформацию, нельзя. Только открытость общества позволяет избежать как поляризацию, так и радикализацию общества, подытожил Сенькив.
Сейчас Центр информации о безопасности и обороне проводит встречи представителей боевой группы НАТО с гимназистами Нарвы и Кивиыли. Но, как известно, гимназии Ида-Вирумаа и Харьюмаа отправлены на дистанционное обучение. Как в таких условиях провести такие встречи, я и спросил у Сенькива.
- Мы планировали провести ряд встреч наших британских союзников в ряде гимназий Ида-Вирумаа. В связи с ситуацией, которая сейчас складывается, мы перенесли их в виртуальный формат. Уже 3 декабря у нас было несколько онлайн-встреч с учениками Кренгольмской и Пяхклимяэской гимназий. Но до пандемии мы провели встречи, например, в Йыхвиской гимназии, где британские военнослужащие рассказали, что они в Эстонии делают и как живут здесь. На таких встречах наши партнеры больше рассказывают об Эстонии в составе НАТО, а не о глобальном НАТО. Эстония - страна, которая очень уважает свои международные обязательства. Отношения Эстонии и Великобритании довольно широкие. Эстония участвует вместе с британцами в нескольких международных миссиях, - рассказал Сенькив.
Борьба с мифами
Одна из целей NCDSA - бороться с мифами. Один из наиболее распространенных мифов - то, что присутствие боевой группы НАТО в Эстонии не имеет никакого смысла и сюда привезли старое оборудование. Но если смотреть на ту технику, которой пользуются и британцы, и подразделения других стран, то это довольно современное оборудование. "Цель союзников - сглаживание военного сотрудничества. Британцы - наши близкие союзники и нам надо с ними говорить на одном языке. Не только лингвистически, а и на профессиональном уровне. То есть знать оборудование друг друга, понимать действия и т.д.", - добавил Сенькив.
Кроме того, британские военнослужащие получили в Эстонии хорошую возможность практиковать свои навыки в условиях более северного климата.
А что касается мифа о том, что НАТО привез сюда старую технику? Сенькив говорит, что ежегодные дни ветеранов, которые NCDSA организует в Нарве, рассеивают этот миф быстро. Молодежь очень интересуется этой техникой, и взрослые, которые служили в Советской армии, тоже видят, что техника не та, с которой они имели дело несколько десятков лет назад. "У более старшего поколения при встрече с военнослужащими НАТО в один момент происходит какое-то смягчение, люди улыбаются друг другу и злые мифы о вражеских солдатах НАТО исчезают", - сказал Сенькив.
Ратас: эстонские расходы на оборону продолжают расти
Премьер-министр Юри Ратас заявил на Балтийской оборонной конференции, что Эстония ни в коем случае не будет делать уступок в сфере укрепления обороноспособности. Поэтому в следующем году доля расходов на оборону в государственном бюджете вырастет до 2,29 процента ВВП.
- Правительство передаст Рийгикогу бюджет, в котором объем расходов на оборону вырастет до 645 миллионов евро. Таким образом, мы продолжим идти по пути, с которого не сходили с 2012 года, то есть будем инвестировать в оборонный бюджет около двух процентов или более. Как страна, расположенная на границе НАТО и Европейского союза, мы не можем идти на уступки в сфере безопасности, - подчеркнул премьер-министр, открывая Балтийскую оборонную конференцию (Annual Baltic Conference on Defence, ABCD).
Говоря о том, как общество и оборона укрепляются в кризисы, Ратас отметил, что важно рассматривать безопасность во всей широте этого понятия, в том числе понимать важность внутренней безопасности, готовности общества к испытаниям. "Борьба с эпидемией коронавируса потребовала от нас целостного подхода и испытала все общество на прочность. К сожалению, кризисы неизбежны и в дальнейшем. Поэтому важно продолжать улучшать нашу готовность к кризисам, укрепляя сопротивляемость наших государственных учреждений и предприятий и в конечном итоге всю культуру готовности в обществе", - сказал Ратас.
По его словам, правительство в новом бюджете сделает важные инвестиции во внутреннюю безопасность и в создание запасов на случай кризиса. В бюджете 2021 года запланированы средства на продолжение формирования кризисных резервов полиции и пограничной охраны, укрепление потенциала на море и в воздушном пространстве. Для улучшения кризисных запасов государства в следующие годы запланировано 45 миллионов евро и будет создан центр, в юрисдикции которого будут все запасы, необходимые для обеспечения защиты населения.
По словам премьер-министра, коронакризис показал важность международного сотрудничества. "Правильнее всего действовать общими скоординированными усилиями. Сотрудничество институтов власти Европейского союза и стран-членов ЕС в начальной фазе кризиса могло бы быть лучше. Например, закрытие границ вызвало вопросы, связанные с военной мобильностью. В то же время нельзя недооценивать роль ЕС и НАТО в разрешении кризиса, вызванного COVID-19, будь то масштабная помощь в облегчении экономического влияния кризиса или координация усилий союзников. К помощи, которую союзники оказывали для предотвращения распространения коронавируса, присоединилась и Эстония", - сказал Ратас.
Материал подготовлен в сотрудничестве с Министерством обороны Эстонской Республики.