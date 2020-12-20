ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ ЭСТОНИИ ⟩ Говорить о НАТО на русском языке

"Помимо широкоосновного подхода к обороне и безопасности, в фокусе центра NCDSA такие междисциплинарные области, как коммуникационная безопасность, национальная стойкость, роль добровольцев в безопасности, гибридные угрозы, анализ информационных операций, мониторинг враждебного влияния, социальная психология, мeметика и дизайн нарративов, медиаграмотность и другие сферы", - говорится на сайте центра www.kaitsen.ee.

Внимание на молодую аудиторию

- Одна из наших целей - говорить о Силах обороны Эстонии и НАТО на русском языке, - сказал директор NCDSA Григорий Сенькив. - Основная наша сфера деятельности - общение и повышение информированности русскоязычного населения, в частности, русскоязычной молодежи Ида-Вирумаа и Таллинна. Поэтому мы свои действия направляем на молодую аудиторию, чтобы рассказывать им о Силах обороны, о наших военных сотрудниках, о военных НАТО, которые дислоцируются на территории Эстонии, и в конечном счете повышать информированность о НАТО среди русскоязычного населения, - объяснил он.

Открытость общества против поляризации и радикализации

NCDSA много уделяет внимания информационной безопасности. Это и развенчивание мифов, и борьба с фейковыми новостями. Фейковые новости - один из приемов информационной войны.

Директор NCDSA Григорий Сенькив не хочет использовать выражение "информационная война", он предпочитает говорить о новой информационной реальности и объясняет это тем, что сейчас фейки и разные мифы не поступают извне, а рождаются в самой Эстонии. "Сейчас происходит попытка поляризации общества, и это внутренний процесс. Люди не отдают себе отчета, какое влияние имеет слово, сказанное в публичном пространстве, и насколько оно способно зарядить общество. Если раньше можно было говорить об агрессивном внешнем влиянии, то теперь возникает вопрос о внутренних влияниях. Стоит ли за этом целенаправленная деятельность или это демократический эволюционный процесс, сказать сложно", - отметил Сенькив.

В условиях пандемии у людей появилась эмоциональная усталость, нужна сплоченность общества, а происходит обратное - поляризация, а затем и радикализация общества. Экономическое положение, трудности с работой, стресс - это факторы, которые влияют отрицательно и на людей, которые в обычной ситуации нейтральны. Общество ведет себя в кризисной ситуации подобно маятнику, смещаясь из одной крайности в другую, и это не способствует сплочению общества.

Современное свободное общество не может существовать без свободы слова и свободных социальных медиа, но в то же время люди не всегда думают о том, как влияет безответственное распространение фейковых новостей. Как избежать негативного влияния таких явлений? Сенькив говорит, что люди должны быть способны критически мыслить и уметь проверять источники. "Но мы понимаем и то, что поляризация не происходит на рациональном уровне. Она направлена на эмоциональные струны внутри человека. Ее цель и есть порождать эмоции, а не рациональные действия. Нет хороших рецептов борьбы с поляризацией общества, есть только одна возможность - развивать иммунитет общества, это и есть стойкость общества", - сказал он.

Ясно одно: замалчивать проблемы, в том числе дезинформацию, нельзя. Только открытость общества позволяет избежать как поляризацию, так и радикализацию общества, подытожил Сенькив.