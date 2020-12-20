Газете с самым большим тиражом исполнилось десять лет

"СП Экстра" с тиражом в 50 000 экземпляров до сих пор является русскоязычной газетой с самым большим тиражом в Эстонии. Она выходит раз в месяц и распространяется в основном в городах Ида-Вирумаа, поступая как в почтовые ящики частных лиц, так и на предприятия и учреждения.

В первом номере "СП Экстра" было опубликовано большое интервью с певицей Таней Михайловой, которая является уроженкой Кохтла-Ярве. В выпущенных до сего дня 129-ти номерах газеты мы писали о многих активных людях, действующих в Ида-Вирумаа и связанных с этим регионом. Мы давали в газете обзор важнейших событий месяца, сообщали о предстоящих событиях и давали полезные советы.