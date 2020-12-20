ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Райво Варе: к 2030 году Ида-Вирумаа станет процветающим краем Эстонии

Основываясь на прогнозе, опубликованном в специальном издании "Северного побережья" "Ида-Вирумаа завтра" восемь лет назад, предприниматель и эксперт по экономике РАЙВО ВАРЕ еще раз попытается заглянуть в будущее Ида-Вирумаа на следующее десятилетие, а также оценить, в чем предыдущий прогноз оказался неверным.
Основное предположение в предыдущем прогнозе заключалось в том, что Ида-Вирумаа сможет реализовать свой большой промышленный и логистический потенциал в той или иной форме и, с другой стороны, перед производством электроэнергии на базе новой сланцевой технологии не вырастет так резко европейская зеленая стена. А также, что отношения с Россией будут развиваться относительно нормально и не случится аннексии Крыма, роста внешнеполитической агрессии России в отношении Запада, а также последующего введения санкций и взаимного ограничения отношений на этой почве.
Почему не произошел ожидавшийся скачок в развитии?
К сожалению, специальная правительственная программа поддержки, посвященная региону и широко разрекламированная, не оправдала ожиданий ни по содержанию, ни по масштабам. Вирусная пандемия, возникшая только в завершающемся году, стала лишь вишенкой на уже готовом торте и наверняка будет оказывать влияние на развитие еще пару-тройку лет и в начавшемся десятилетии. К сожалению, старая истина заключается в том, что если вы ошибетесь в прогнозах, то и результаты будут не самые лучшие.
Таким образом, действительно крупные международные промышленные инвестиции до Ида-Вирумаа так и не дошли. Не столь крупные инвестиции, правда, были, но кардинально картину они не изменили.
Завод в Силламяэ, находясь в американской собственности, не развивался, но с учетом происходящего в мире это еще может случиться. В то же время логистический кластер, возникший вокруг Силламяэского порта, был единственным, который, несмотря на все, развивался дальше и достиг прогнозируемого уровня, что является большим признанием способностей тамошних собственников и команды. Логистические кластеры Йыхви и Нарвы в ожидаемом виде так и не возникли.
3 МЫСЛИ
- Ожидать кардинальных изменений в отношениях с Россией в ближайшие годы нет смысла по не зависящим от нас причинам.
- Что касается промышленности, то обострившаяся на сегодня потребность Европы в возвращении производства из Азии открывает новые перспективы.
- Коррупции будет нанесен смертельный удар во всех местных самоуправлениях, и к концу десятилетия они наладят хорошо скоординированное сотрудничество для решения общих проблем.
Пару учебных заведений все же перевели в регион, но обещанного при поддержке государственной программы прибытия десанта 200 эстоноязычных преподавателей-предметников мы так и не увидели.
Что касается энергетики, то, конечно, построили Ауверескую станцию, которая фактически обеспечивает нашу энергетическую жизнеспособность, однако быстрая потеря конкурентоспособности сланцевой энергетики из-за резкого роста одобренных ЕС эмиссионных квот привела к остановке или низкой нагрузке большинства сланцевых котлов и уже на сегодня лишила работы значительное количество энергетиков. В то же время мощность ветропарков значительно увеличилась. Начали работать новые заводы масел, благодаря чему сегодня продолжается добыча сланца, хотя и в меньших объемах.
Экономика региона не совершила рывка в развитии до ожидаемого уровня, и поэтому созданных новых рабочих мест оказалось недостаточно даже для компенсации потери рабочих мест в энергетической и горнодобывающей отраслях. Что, в свою очередь, не способствовало возвращению сюда молодежи или выходцев из других регионов, а также работающих в России жителей региона. Убыль населения не замедлилась, а, напротив, продолжилась.
И Нарва-Йыэсуу, и весь регион в какой-то мере оказались в ловушке из-за ухудшения отношений с Россией, из-за чего не оправдались надежды на ожидавшийся туристический бум. Хотя в техническом плане удобство пересечения границы немного улучшилось. Как и туристическое сообщение. Одновременно сформировались и обрели популярность новые спортивные и рекреационные проекты, связанные с золоотвалами и шахтами.
Коррупция на местах не искоренена, но кое-что изменилось и в этой сфере. Наконец, приходится с сожалением констатировать, что в действительности у Ида-Вирумаа не возникло единого регионального сотрудничества в области развития ни с правительством, ни между самими местными самоуправлениями региона. Нарва по-прежнему особняком и остальной регион сам по себе.
Что будет дальше?
Заглядывая в будущее, следует отметить, что по большей части в новом десятилетии надо продолжать в уже однажды спрогнозированных направлениях, за исключением, быть может, лишь энергетической сферы.
В то же время нет смысла ожидать в ближайшие годы серьезных изменений в отношениях с Россией по не зависящим от нас причинам. По крайней мере, в первой половине десятилетия.
А также снижения давления европейской "зеленой повестки дня", прежде всего на энергетику. Скорее оно даже возрастет. Что, в свою очередь, будет означать продолжение сокращения связанной со сланцем доли в энергетическом секторе в целом. Уровень добычи сланца во многом будет поддерживать только производство сланцевого масла, рынок которого начнет сокращаться, по международным прогнозам, только после 2040 года.
Продолжение роста производства зеленой, особенно ветровой и солнечной энергии, неизбежно как в стране в целом, так и в Ида-Вирумаа. Однако для этого уже требуются кадры другой квалификации, в обучение и переподготовку которых, очевидно, станут больше инвестировать. Индустрия туризма восстановится через три-четыре года, однако двигаться к процветанию она будет лишь в том случае, если отношения с нашим крупным восточным соседом значительно улучшатся - вероятно, во второй половине десятилетия. Нарва-Йыэсуу укрепит свои позиции в секторе на начальном этапе прежде всего за счет внутреннего туризма, затем, скорее, и за счет стран Северной Европы, а в дальнейшем также восстановит свои позиции в направлении Санкт-Петербурга и северо-запада России.
Специализированное обучение в регионе будет развиваться на уровне как средних школ, среднего специального, так и прикладного высшего образования, наряду с обеспечением хорошего знания эстонского языка в результате появления эстоноязычных учебных заведений, а также повышения эффективности педагогической работы.
С целью сделать преобразование энергетического сектора безболезненным в контексте т.н. справедливого перехода и привлечь инвестиции будет запущена наконец-то государственно-муниципальная специальная программа, финансируемая не только за счет ограниченных средств ЕС, в фокусе которой будут как новая энергетика, ориентированные на международный экспортный рынок промышленность и логистика, так и поддерживающие их транспортная, образовательная и социальная инфраструктуры.
Что касается промышленности, то обострившаяся на сегодня потребность Европы в возвращении производства из Азии, сокращении производственных цепочек поставок, а также в повышении их надежности в случае потенциальных кризисов открывает новые перспективы. Что означает так называемый оншоринг (onshoring) или в контексте Эстонии скорее ниаршоринг (nearshoring), то бишь создание промышленного производства в странах, близких к странам, производящим конечную продукцию. Для ЕС одним из таких регионов может быть также восточное побережье региона Балтийского моря, в том числе Вирумаа.
Коррупции будет нанесен смертельный удар во всех местных самоуправлениях, и к концу десятилетия они наладят хорошо скоординированное сотрудничество для решения общих проблем. Это позволит наконец-то создать на единой региональной платформе, где Нарва будет не обособленным приграничным городом, а настоящим центром региона, силламяэский промышленно-логистический кластер международного значения. Нарва-Йыэсуу, многочисленные усадьбы и другие туристические достопримечательности региона обретут все более широкое международное признание и будут привлекать как местных, так и иностранных клиентов.
В заключение, если этого не произошло к 2020 году, то, надеюсь, через десять лет это все же реализуется, как уже предполагалось в предыдущем прогнозе: Ида-Вирумаа станет успешным и процветающим краем Эстонии.
Райво Варе был государственным министром в правительстве Эдгара Сависаара в 1990-1992 годах и министром дорог и связи в правительствах Тийта Вяхи и Марта Сийманна в 1996-1999 годах.
Прогноз Райво Варе для Ида-Вирумаа восемь лет назад к 2020 году
1. Для лучшего использования промышленного потенциала региона к 2020 году сюда придут две-три большие в масштабах Эстонии и направленные на международный рынок новые промышленные инвестиции, во имя которых как государство, так и самоуправления тесно сотрудничали, ведь именно этот регион выбран приоритетным для государства местом применения программы инвестиций.
2. Наряду с силламяэским логистическим кластером развитие получат еще по крайней мере три кластера - один в Йыхви и два в нарвском регионе. Они явно ориентированы на соседний восточный рынок.
3. Силламяэский порт достигнет грузооборота не менее 10 миллионов тонн в год, а бывший завод "Silmet" по объему и номенклатуре продукции расширится по крайней мере вдвое.
4. В Ида-Вирумаа появится еще одно высшее учебное заведение. С помощью запущенной правительством специальной программы в регион на жительство переедут по меньшей мере 200 молодых талантливых эстоноязычных учителей-предметников. Профессиональные учебные заведения, снабжающие местную промышленность кадрами, будут набирать учащихся на основе большого конкурса.
5. Прежний локомотив региона - энергетика - получит новое дыхание, и вдобавок к четырем ветропаркам, входящим в число крупнейших в Эстонии, и трем заводам масел будет возведен новый сланцевый блок электростанции. Это значит также, что объемы сланцедобычи не уменьшатся.
6. Поскольку в экономическом смысле развитие Ида-Вирумаа достигнет нового уровня, то тут в массовом порядке возникнут рабочие места. Это, в свою очередь, резко затормозит активный - особенно среди молодежи - отъезд из региона, а также снизит безработицу, вернет работающих в России жителей и даже привлечет сюда новую рабочую силу из других регионов. То есть продолжающееся сокращение населения остановится, и даже произойдет некоторое увеличение населения.
7. Нарва-Йыэсуу вновь станет любимым и активно посещаемым курортом. В связи с безвизовым режимом между Евросоюзом и Россией, а также сверхавтоматизированным удобным пересечением границы дорогу в этот край снова найдут многочисленные отдыхающие и туристы из России, особенно с северо-запада России.
8. Удобные пассажирские железнодорожные линии соединят регион как с Таллинном, так и с Петербургом. Автобусное движение оживится, прямое сообщение наладится также с другими центрами Эстонии и ближайших регионов России.
9. Зольные горы станут безопасными достопримечательностями или объектами любительского спорта.
10. Коррупция, по крайней мере на уровне местных властей, будет искоренена и, вероятно, уйдет также из повседневной жизни.
В итоге: Ида-Вирумаа наконец-то станет настоящей Эстонией
Для этого необходимы желание и работа, поддерживаемые достойными планами и финансированием. Следующей финансовой перспективой Евросоюза на 2014-2020 годы могла бы стать разработанная эстонским государством в сотрудничестве с местными властями, предпринимательскими организациями и банками, а также утвержденная на законодательном уровне специальная регионально-политическая программа Ида-Вирумаа, которую бы координировал и постоянно следил за ее выполнением посвятивший себя этому проектный комитет, например, на уровне соответствующих министров и высокопоставленных чиновников.
То есть следовало бы применить на государственном уровне метод большого проектного управления, чтобы быстрее достичь результата и вырваться из ограничений некоординируемого естественного развития.
Избранные от региона народные депутаты могли бы образовать такой же сплоченный ударный кулак, какой имеется, независимо от партийной принадлежности, у сааремаасцев. Это сообщество явилось бы в сотрудничестве с самоуправлениями и СМИ лучшим надзирателем и для вышеупомянутого проектного комитета.
Однако главное - нельзя, опустив руки, ждать, что что-то дадут. Надо самим мощно действовать и сконцентрировать для этого все имеющиеся силы и знания.