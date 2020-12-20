ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Райво Варе: к 2030 году Ида-Вирумаа станет процветающим краем Эстонии

Что касается промышленности, то обострившаяся на сегодня потребность Европы в возвращении производства из Азии, сокращении производственных цепочек поставок, а также в повышении их надежности в случае потенциальных кризисов открывает новые перспективы. Что означает так называемый оншоринг (onshoring) или в контексте Эстонии скорее ниаршоринг (nearshoring), то бишь создание промышленного производства в странах, близких к странам, производящим конечную продукцию. Для ЕС одним из таких регионов может быть также восточное побережье региона Балтийского моря, в том числе Вирумаа.

Коррупции будет нанесен смертельный удар во всех местных самоуправлениях, и к концу десятилетия они наладят хорошо скоординированное сотрудничество для решения общих проблем. Это позволит наконец-то создать на единой региональной платформе, где Нарва будет не обособленным приграничным городом, а настоящим центром региона, силламяэский промышленно-логистический кластер международного значения. Нарва-Йыэсуу, многочисленные усадьбы и другие туристические достопримечательности региона обретут все более широкое международное признание и будут привлекать как местных, так и иностранных клиентов.

В заключение, если этого не произошло к 2020 году, то, надеюсь, через десять лет это все же реализуется, как уже предполагалось в предыдущем прогнозе: Ида-Вирумаа станет успешным и процветающим краем Эстонии.

Райво Варе был государственным министром в правительстве Эдгара Сависаара в 1990-1992 годах и министром дорог и связи в правительствах Тийта Вяхи и Марта Сийманна в 1996-1999 годах.

ФОТО: "Северное побережье"

Прогноз Райво Варе для Ида-Вирумаа восемь лет назад к 2020 году

1. Для лучшего использования промышленного потенциала региона к 2020 году сюда придут две-три большие в масштабах Эстонии и направленные на международный рынок новые промышленные инвестиции, во имя которых как государство, так и самоуправления тесно сотрудничали, ведь именно этот регион выбран приоритетным для государства местом применения программы инвестиций.

2. Наряду с силламяэским логистическим кластером развитие получат еще по крайней мере три кластера - один в Йыхви и два в нарвском регионе. Они явно ориентированы на соседний восточный рынок.

3. Силламяэский порт достигнет грузооборота не менее 10 миллионов тонн в год, а бывший завод "Silmet" по объему и номенклатуре продукции расширится по крайней мере вдвое.

4. В Ида-Вирумаа появится еще одно высшее учебное заведение. С помощью запущенной правительством специальной программы в регион на жительство переедут по меньшей мере 200 молодых талантливых эстоноязычных учителей-предметников. Профессиональные учебные заведения, снабжающие местную промышленность кадрами, будут набирать учащихся на основе большого конкурса.

5. Прежний локомотив региона - энергетика - получит новое дыхание, и вдобавок к четырем ветропаркам, входящим в число крупнейших в Эстонии, и трем заводам масел будет возведен новый сланцевый блок электростанции. Это значит также, что объемы сланцедобычи не уменьшатся.

6. Поскольку в экономическом смысле развитие Ида-Вирумаа достигнет нового уровня, то тут в массовом порядке возникнут рабочие места. Это, в свою очередь, резко затормозит активный - особенно среди молодежи - отъезд из региона, а также снизит безработицу, вернет работающих в России жителей и даже привлечет сюда новую рабочую силу из других регионов. То есть продолжающееся сокращение населения остановится, и даже произойдет некоторое увеличение населения.

7. Нарва-Йыэсуу вновь станет любимым и активно посещаемым курортом. В связи с безвизовым режимом между Евросоюзом и Россией, а также сверхавтоматизированным удобным пересечением границы дорогу в этот край снова найдут многочисленные отдыхающие и туристы из России, особенно с северо-запада России.

8. Удобные пассажирские железнодорожные линии соединят регион как с Таллинном, так и с Петербургом. Автобусное движение оживится, прямое сообщение наладится также с другими центрами Эстонии и ближайших регионов России.

9. Зольные горы станут безопасными достопримечательностями или объектами любительского спорта.

10. Коррупция, по крайней мере на уровне местных властей, будет искоренена и, вероятно, уйдет также из повседневной жизни.

В итоге: Ида-Вирумаа наконец-то станет настоящей Эстонией

Для этого необходимы желание и работа, поддерживаемые достойными планами и финансированием. Следующей финансовой перспективой Евросоюза на 2014-2020 годы могла бы стать разработанная эстонским государством в сотрудничестве с местными властями, предпринимательскими организациями и банками, а также утвержденная на законодательном уровне специальная регионально-политическая программа Ида-Вирумаа, которую бы координировал и постоянно следил за ее выполнением посвятивший себя этому проектный комитет, например, на уровне соответствующих министров и высокопоставленных чиновников.

То есть следовало бы применить на государственном уровне метод большого проектного управления, чтобы быстрее достичь результата и вырваться из ограничений некоординируемого естественного развития.

Избранные от региона народные депутаты могли бы образовать такой же сплоченный ударный кулак, какой имеется, независимо от партийной принадлежности, у сааремаасцев. Это сообщество явилось бы в сотрудничестве с самоуправлениями и СМИ лучшим надзирателем и для вышеупомянутого проектного комитета.

Однако главное - нельзя, опустив руки, ждать, что что-то дадут. Надо самим мощно действовать и сконцентрировать для этого все имеющиеся силы и знания.