ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Хендрик Агур: основные школы надо национализировать

Стиль "я знаю, как должно быть" может не работать и вызывать у партнеров как недоверие, так и упрямство. Но приходится иметь дело именно с теми людьми, которые здесь есть, и по большому счету никого изменить невозможно. Но можно с ними считаться и попытаться догадаться, что работает, и, прибегнув к маленькой хитрости, даже постараться сотрудничать, и по возможности хорошо.

На самом деле здесь очень милые и добрые люди, но они четко разделены по своему языковому и культурному пространству. Ничего не поделаешь, к сожалению, русскоязычные семьи живут в немного другом языковом и культурном пространстве. Они преимущественно пребывают в другом медиапространстве, информационное поле которого и влияет на настроение и поведение людей, и в этом отличие от остальной Эстонии.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ИДА-ВИРУМАА? Я думаю, что таковой является как социальная ситуация, так и возникшая в русскоязычном языковом и культурном пространстве некоторая закомплексованность и обусловленная этим недостаточная предприимчивость.

Я хочу видеть и развивать в молодежи больше предприимчивости, энтузиазма и уверенности в себе. Чтобы они интересовались происходящим в мире, чтобы у них возникали вопросы и интерес решать дела, чтобы они были инициативными и цепкими. Чтобы они не ждали приказов и инструкций, а сами решали, что и как делать.

На мой взгляд, русскоязычная школьная система еще с советского времени своей школьной организацией приучила учеников посредством приказов, инструкций и ориентированности на результат повиноваться, лишая их способности самостоятельно мыслить и быть предприимчивыми. Но для современного мира такая модель не подходит.

Напротив, фактические знания не так важны, как способность хорошо ориентироваться и справляться в информационном обществе. Проявлять креативность и смекалку для быстрого решения задач с несколькими переменными. Оставаясь в то же время коммуникабельным и приятным членом сообщества, с которым другие хотят делиться своими ценностями.

НАДО ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА МОЛОДЕЖЬ И НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ. Людей, которые на сегодня окончили учебные заведения и живут своей жизнью, больше не изменить, и не надо тратить на это ресурсы. Особое внимание следует обратить на основные школы, а также на детские сады.

Я осуществил бы в Ида-Вирумаа реформу основного образования и национализировал бы основные школы, прежде всего основные школы с русским языком обучения. Мы доверяем государству, и я уверен, что государство как владелец школы смогло бы укомплектовать основные школы лучшими современными руководителями, а руководители, в свою очередь, людьми, которые придерживались бы ценностей современного эстонского государства как в методике обучения, так и в языковом обучении, которое ведь, будем честны, забивает гвоздь в гроб конкурентоспособности нынешних молодых идавирусцев.