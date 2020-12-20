ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Хендрик Агур: основные школы надо национализировать

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии ХЕНДРИК АГУР осуществил бы в Ида-Вирумаа реформу образования и национализировал бы основные школы с русским языком обучения, чтобы избавить их от пребывания в заложниках местного самоуправления и дать здешней молодежи возможность получать современное обучение уже начиная с первого класса.
Когда в первой половине декабря Ида-Вирумаа "закрыли на замок", а открытыми оставались только церкви, на стене Индрека Кыверика в "Facebook" появилась фотография его ресторана "Franzia" в Нарва-Йыэсуу, на которой владелец гордо позировал перед дверью своего заведения с игриво нарисованным на ней крестом и с надписью "церковь".
Персонажи с таким горьковатым, но юмористичным и энергичным настроем и прорываются дальше в Ида-Вирумаа. Пусть пугает "корона" или другие тяжелые времена. Справляться нужно в любое время, и те, кто верен своим взглядам, убеждениям и не вешает голову, всегда жизнерадостны, энергичны и деятельны.
3 ИДЕИ
- Те, кто верен своим взглядам, убеждениям и не вешает голову, всегда жизнерадостны, энергичны и деятельны.
- Я хочу видеть и развивать в молодежи больше предприимчивости, энтузиазма и уверенности в себе.
- Я уверен, что государство как владелец школы смогло бы укомплектовать основные школы лучшими современными руководителями, а руководители, в свою очередь, людьми, которые придерживались бы ценностей современного эстонского государства как в методике обучения, так и в языковом обучении.
"ИДА-ВИРУМАА НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ" - говорили многие приезжие. Как же так? Ведь здесь все время жили люди, для которых здешняя жизнь нормальность. Вопрос - в предыстории и контексте.
Если обычный эстонский человек раньше жил, например, в южной, западной или северной Эстонии и вдруг вынужден перебраться в Ида-Вирумаа на срок, превышающий четыре месяца, тогда заметен контраст. Языковое пространство, обычаи, традиции и манера поведения существенно отличаются от принятого в остальной Эстонии, так что хватает чем восхищаться и чему удивляться. Но никто силой не заставляет сюда приезжать и здесь оставаться. Для этого имеются все же какие-то причины и основания.
Когда в апреле 2019 года я приехал в Кохтла-Ярве, чтобы построить новую государственную гимназию, мое представление об Ида-Вирумаа больше основывалось на историях и рассказах других людей, сведениях из прессы, а также данных и показателях, к примеру, качества образования. А также на встречах со здешними людьми, когда изредка бывал здесь проездом.
Но ЖИЗНЬ В МЕСТНЫХ УСЛОВИЯХ - нечто совершенно иное. Если ты приезжаешь из шикарного и красивого Таллинна, где есть потрясающе классный старый город, в общем широкие улицы и красивые дома, а также целеустремленные и уверенные в себе люди, то в Кохтла-Ярве может ожидать совершенно другая картина. И может возникать постоянный момент сравнения, который, однако, лучше сразу в себе подавить и оставить в затылке лишь в качестве легкого фонового индикатора.
И всё же с окружающей средой и людьми надо отождествиться и начать дышать - как в прямом, так и в переносном смысле - тем же воздухом. Людей нужно слушать и понимать. Понимать, почему они так думают, так делают и почему они такие. Каковы их нынешнее окружение и предыдущая история?
Стиль "я знаю, как должно быть" может не работать и вызывать у партнеров как недоверие, так и упрямство. Но приходится иметь дело именно с теми людьми, которые здесь есть, и по большому счету никого изменить невозможно. Но можно с ними считаться и попытаться догадаться, что работает, и, прибегнув к маленькой хитрости, даже постараться сотрудничать, и по возможности хорошо.
На самом деле здесь очень милые и добрые люди, но они четко разделены по своему языковому и культурному пространству. Ничего не поделаешь, к сожалению, русскоязычные семьи живут в немного другом языковом и культурном пространстве. Они преимущественно пребывают в другом медиапространстве, информационное поле которого и влияет на настроение и поведение людей, и в этом отличие от остальной Эстонии.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ИДА-ВИРУМАА? Я думаю, что таковой является как социальная ситуация, так и возникшая в русскоязычном языковом и культурном пространстве некоторая закомплексованность и обусловленная этим недостаточная предприимчивость.
Я хочу видеть и развивать в молодежи больше предприимчивости, энтузиазма и уверенности в себе. Чтобы они интересовались происходящим в мире, чтобы у них возникали вопросы и интерес решать дела, чтобы они были инициативными и цепкими. Чтобы они не ждали приказов и инструкций, а сами решали, что и как делать.
На мой взгляд, русскоязычная школьная система еще с советского времени своей школьной организацией приучила учеников посредством приказов, инструкций и ориентированности на результат повиноваться, лишая их способности самостоятельно мыслить и быть предприимчивыми. Но для современного мира такая модель не подходит.
Напротив, фактические знания не так важны, как способность хорошо ориентироваться и справляться в информационном обществе. Проявлять креативность и смекалку для быстрого решения задач с несколькими переменными. Оставаясь в то же время коммуникабельным и приятным членом сообщества, с которым другие хотят делиться своими ценностями.
НАДО ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА МОЛОДЕЖЬ И НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ. Людей, которые на сегодня окончили учебные заведения и живут своей жизнью, больше не изменить, и не надо тратить на это ресурсы. Особое внимание следует обратить на основные школы, а также на детские сады.
Я осуществил бы в Ида-Вирумаа реформу основного образования и национализировал бы основные школы, прежде всего основные школы с русским языком обучения. Мы доверяем государству, и я уверен, что государство как владелец школы смогло бы укомплектовать основные школы лучшими современными руководителями, а руководители, в свою очередь, людьми, которые придерживались бы ценностей современного эстонского государства как в методике обучения, так и в языковом обучении, которое ведь, будем честны, забивает гвоздь в гроб конкурентоспособности нынешних молодых идавирусцев.
Нынешняя ситуация несправедлива по отношению к молодежи, и я не вижу причин, почему так должно продолжаться. Неужели только потому, что местным самоуправлениям - как это происходит сейчас - школы приносят самый большой доход, наряду с распределением (директорских) должностей, и поэтому власть такая сладкая? Ай-ай-ай, нехорошо!
В основных школах человеку даются на будущее ценности и ключ к отношениям, формируются привычки к обучению, обучают учиться, открывают каналы творчества, а также качественно преподают государственный язык. Без потери своей национальной идентичности и культуры. Но это важно. Ментально и по-государственному.
СЛАНЕЦ - СИНОНИМ ИДА-ВИРУМАА, и я не претендую здесь предлагать оригинальные решения сегодняшней юдоли в связи с массовым исчезновением рабочих мест. Главное уже было сказано выше: будем вкладывать в молодежь!
Однако европейские деньги из фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа себе по праву заслужил. Мы надеемся, что "справедливый" означает также честное поведение в реальной жизни. ИТ-сектор, новые технологии, возобновляемые источники энергии и инновации вместе с хорошим образованием и предприимчивостью - это спасательные круги Ида-Вирумаа. Нытье, безразличие, надежда на милостыню государства и проклятие типа "все кругом виноваты" - это противоположность вышеизложенному.
Онтикаский глинт, девственные леса Алутагузе и благоухающие сосновые леса Нарва-Йыэсуу с протяженным песчаным пляжем были и останутся жемчужинами Ида-Вирумаа как красивая и нетронутая природа Эстонии. Извилистые лесные тропы Куртна посреди озерной системы, Нарвская крепость, Кивиылиский приключенческий парк и перспективный Айдуский центр водного спорта делают Ида-Вирумаа уникальным центром притяжения. Каждому, кто хочет познать одновременно дикую и восстановленную после закрытия шахт природу, красоту и очарование истории, а также мысли неординарных людей, которые реализовались в безопасную и интересную среду для жизни и учебы, и даже тому, кто бывает здесь просто проездом, стоит признаться: Ида-Вирумаа классный!