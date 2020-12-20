ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Тийт Вяхи: Ида-Вирумаа надо открыть миру

Ида-Вирумаа - один из перспективнейших и интереснейших уездов Эстонии. Ида-Вирумаа имеет великолепное географическое местоположение, уезд богат живописной природой и полезными ископаемыми. Тут есть места для отдыха как на берегу моря, так и на озерах. Имеется развитая школьная сеть. А примерно 130 000 жителей уезда - трудолюбивы, образованны, имеют хороший опыт работы на крупных производствах. Для светлого завтра Ида-Вирумаа имеются хорошие предпосылки, однако действительное развитие во многом зависит от политических процессов.

На сегодня Ида-Вирумаа стал регионом, на который сильнее всего влияет переход к климатической нейтральности, и корнем зла тут является именно сланцедобыча. Споры идут о том, должна исчезнуть только сланцевая энергетика или сланцехимическая промышленность тоже. В любом случае, исчезнет также большое количество рабочих мест.

3 МЫСЛИ Для светлого завтра Ида-Вирумаа имеются хорошие предпосылки, однако действительное развитие во многом зависит от политических процессов.

Рано или поздно отношения между Европейским союзом и Россией улучшатся, ведь между ними нет антагонизма, который невозможно преодолеть, и сотрудничество выгодно обеим сторонам.

Объем Силламяэского порта вырастет в несколько раз, построят пассажирский и ro-rо-терминалы, откроют регулярные и наиболее прямые судоходные пути и линии в восточной части Финского залива.

Найдется ли в Ида-Вирумаа какая-нибудь отрасль экономики, для нужд которой можно было бы переобучить тысячи энергетиков и шахтеров? Сейчас - нет, по крайней мере для тысяч человек. Однако в дальнейшем, может быть, появятся области деятельности, где возникнет нехватка рабочих рук.

Мы - патологические оптимисты и надеемся, что оптимизм 1990-х годов реализуется, что ЕС и Россия похоронят мысли о военном конфликте, обретут взаимное доверие, начнут политическое и экономическое сотрудничество и это сотрудничество будет простираться от Владивостока до Лиссабона.

Рано или поздно это случится, ведь между ЕС и Россией нет антагонизма, который невозможно преодолеть, и сотрудничество выгодно обеим сторонам.

В этом большом союзе сотрудничества у Силламяэ и Силламяэского порта имеется мощный потенциал развития, ведь этот порт - самый восточный глубоководный порт Евразийского региона, по сути незамерзающий, что позволяет обслуживать все суда, которые способны по глубине пройти через Датские проливы. Естественно, это приведет к изменению логистической карты Евразии: по одну сторону от Силламяэ - железнодорожное сообщение по колее 1520 до Байкала, Казахстана и стран Центральной Азии, а по другую - незамерзающий морской путь до всех стран мира.

Естественно, объем порта вырастет в несколько раз, построят пассажирский и ro-rо-терминалы, откроют регулярные и наиболее прямые судоходные пути и линии в европейском треугольнике роста Восточная Финляндия - Юго-Западная Россия - Восточная Эстония. Разумеется, снова обсудят наряду с нарвским мостом Дружба новый шоссейный мост через реку Нарва в районе Пеэтерристи.