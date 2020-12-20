ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Тийт Вяхи: Ида-Вирумаа надо открыть миру

Основатель Силламяэского порта и глава трех эстонских правительств ТИЙТ ВЯХИ считает, что рано или поздно отношения между Европейским союзом и Россией потеплеют, и тогда Ида-Вирумаа станет самым привлекательным уездом Эстонии как для промышденности, так и для туризма.
Ида-Вирумаа - один из перспективнейших и интереснейших уездов Эстонии. Ида-Вирумаа имеет великолепное географическое местоположение, уезд богат живописной природой и полезными ископаемыми. Тут есть места для отдыха как на берегу моря, так и на озерах. Имеется развитая школьная сеть. А примерно 130 000 жителей уезда - трудолюбивы, образованны, имеют хороший опыт работы на крупных производствах. Для светлого завтра Ида-Вирумаа имеются хорошие предпосылки, однако действительное развитие во многом зависит от политических процессов.
На сегодня Ида-Вирумаа стал регионом, на который сильнее всего влияет переход к климатической нейтральности, и корнем зла тут является именно сланцедобыча. Споры идут о том, должна исчезнуть только сланцевая энергетика или сланцехимическая промышленность тоже. В любом случае, исчезнет также большое количество рабочих мест.
3 МЫСЛИ
- Для светлого завтра Ида-Вирумаа имеются хорошие предпосылки, однако действительное развитие во многом зависит от политических процессов.
- Рано или поздно отношения между Европейским союзом и Россией улучшатся, ведь между ними нет антагонизма, который невозможно преодолеть, и сотрудничество выгодно обеим сторонам.
- Объем Силламяэского порта вырастет в несколько раз, построят пассажирский и ro-rо-терминалы, откроют регулярные и наиболее прямые судоходные пути и линии в восточной части Финского залива.
Найдется ли в Ида-Вирумаа какая-нибудь отрасль экономики, для нужд которой можно было бы переобучить тысячи энергетиков и шахтеров? Сейчас - нет, по крайней мере для тысяч человек. Однако в дальнейшем, может быть, появятся области деятельности, где возникнет нехватка рабочих рук.
Мы - патологические оптимисты и надеемся, что оптимизм 1990-х годов реализуется, что ЕС и Россия похоронят мысли о военном конфликте, обретут взаимное доверие, начнут политическое и экономическое сотрудничество и это сотрудничество будет простираться от Владивостока до Лиссабона.
Рано или поздно это случится, ведь между ЕС и Россией нет антагонизма, который невозможно преодолеть, и сотрудничество выгодно обеим сторонам.
В этом большом союзе сотрудничества у Силламяэ и Силламяэского порта имеется мощный потенциал развития, ведь этот порт - самый восточный глубоководный порт Евразийского региона, по сути незамерзающий, что позволяет обслуживать все суда, которые способны по глубине пройти через Датские проливы. Естественно, это приведет к изменению логистической карты Евразии: по одну сторону от Силламяэ - железнодорожное сообщение по колее 1520 до Байкала, Казахстана и стран Центральной Азии, а по другую - незамерзающий морской путь до всех стран мира.
Естественно, объем порта вырастет в несколько раз, построят пассажирский и ro-rо-терминалы, откроют регулярные и наиболее прямые судоходные пути и линии в европейском треугольнике роста Восточная Финляндия - Юго-Западная Россия - Восточная Эстония. Разумеется, снова обсудят наряду с нарвским мостом Дружба новый шоссейный мост через реку Нарва в районе Пеэтерристи.
С возникновением такой логистической карты Ида-Вирумаа станет самым привлекательным уездом как для перерабатывающей промышленности, так и для туризма; исторический и нынешний Гунгербург снова превратится в цветущий Нарва-Йыэсуу со своими гостиницами, спа и центрами отдыха, засияет небывалым блеском здешний курзал.
Ида-вируский сланцевый сектор не исчезнет, а изменится. Сланец перестанут отправлять в печь, а будут производить из него химическую продукцию. Найдут применение и для нынешних остаточных продуктов - таких как пустая порода и сланцевая зола. Разработают технологию добычи и переработки фосфоритов в удобрения. Очень большое внимание обратят на ландшафтное планирование, старые места добычи рекультивируют и превратят в зоны отдыха и пр., старые амортизированные здания снесут.
Кроме создания рабочих мест займутся развитием городского пространства. В городе Силламяэ приведут в порядок городской центр с его исторической архитектурой, вдобавок к строящемуся сейчас променаду приведут в порядок и благоустроят морское побережье к востоку от центра города, построят порт для малых судов. Самый закрытый раньше город превратится в красивый, действительно международно открытый, где будут современные рабочие места и приятное жилье с возможностями для отдыха и для занятий спортом. Население города начнет расти.
Уже в ближайшее время будет готов современный дорожный узел на шоссе Таллинн-Нарва к востоку от реки Сытке.
Разумеется, предпосылкой является глобальное сотрудничество между ЕС и Россией, а также региональное - между Эстонией и Россией. Естественно, для этого необходимо политическое желание обеих сторон не придерживаться отживших стереотипов, будто все, что исходит из такого сотрудничества, - плохо. Сотрудничество создает и гарантию безопасности.
Давайте думать смело. Чтобы не оставаться утопистами, необходимо действовать.