ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Кадри Симсон: деньги справедливого перехода должны использоваться для создания новых рабочих мест

В стремлении к климатической нейтральности важно, чтобы ни один регион, ни один человек не были забыты или брошены.

В контексте Эстонии наверняка в наиболее неопределенной ситуации оказался Ида-Вирумаа, который в значительной степени зависит от сланцевого сектора. Этот сектор обеспечивает 75% продукции "Eesti Energia". На секторы, связанные со сланцем, приходится примерно 4% ВВП Эстонии, почти 45% ВВП уезда и 69% выбросов парниковых газов Эстонии.

Для меня вопрос не только в том, что мы станем использовать, когда сланец нужно будет чем-то заменить. Вопрос также в том, что можно сделать на благо Ида-Вирумаа, чтобы регион, базирующийся на сланцевом секторе, не зачах в свете зеленого соглашения.

Европейский ответ на такой вопрос - появление нового фонда справедливого перехода. Этот фонд предлагает поддержку именно тем регионам, которые зависят от добычи ископаемого топлива или от отраслей, которые выбрасывают в воздух много CO2.

Этот фонд предназначен для тех регионов, у которых впереди значительные, более сложные, чем в других регионах, социально-экономические вызовы в связи с достижением климатической нейтральности. И идея этого нового финансирования выросла из очень специфической инициативы, которая изначально планировалась только для угледобывающих регионов. Но в ходе обсуждение проблем мы поняли, что вопрос не только о добыче угля и что в некоторых других государствах-членах также добывают ископаемые виды топлива, такие как бурый уголь, горючий сланец и торф.

Фонд справедливого перехода предназначен для тех регионов, у которых впереди значительные, более сложные, чем в других регионах, социально-экономические вызовы в связи с достижением климатической нейтральности. Кадри Симсон

Так что в Европе есть несколько государств-членов, правительства которых находятся в трудном положении в отношении климатической нейтральности, потому что у них есть важные регионы, которые десятилетиями зависели от добычи полезных ископаемых. В то же время в Европе есть регионы с крупными промышленными предприятиями, использующими тот же уголь, природный газ или нефть, и, например, переналадка оборудования их производственных подразделений или заводов для перехода, к примеру, на водород обойдется очень дорого.

И что еще более сложно в нынешней ситуации: сегодня это еще не работает на рыночной основе. Итак, ясно, что тогда странам-членам потребуется дополнительная поддержка. Им также нужна помощь Европейского союза, которую мы также предлагаем через фонд справедливого перехода.

В итоге, все государства-члены получат часть от общей суммы фонда справедливого перехода в размере 17,5 миллиарда евро, поскольку у всех них есть регион, нуждающийся в поддержке. Доля Эстонии в этом фонде составляет 340 миллионов евро плюс деньги на техническую помощь.

Здесь, безусловно, очень уместно упомянуть, что в расчете на душу населения полученная Эстонией поддержка будет самой большой в Европе. Таким образом, в Ида-Вирумаа эти деньги могут быть использованы, например, для переподготовки и повышения квалификации людей трудоспособного возраста, чтобы они могли найти применение в какой-либо другой сфере с меньшим экологическим следом.

Эти деньги можно и нужно использовать для создания новых рабочих мест. При этом промышленные рабочие места также предпочтительны. Но Еврокомиссия не предписывает, куда конкретно надо потратить деньги. Правительство каждого государства-члена должно разработать свой собственный план, составленный в сотрудничестве с местным регионом.

Почему мы это не предписываем? Потому что в разных регионах проблемы сильно различаются. Однако в разработанных в 2020 году рекомендациях по странам Европейская комиссия рекомендовала, чтобы в случае Эстонии поддержка фонда справедливого перехода была направлена в Ида-Вирумаа. И в случае Ида-Вирумаа, например, план может также включать улучшение транспортного сообщения между городами. Если в одном районе, например в Ахтме, нет конкретных рабочих мест, то люди должны иметь возможность быстро оттуда перемещаться по своему региону.

Конечно, окончательный выбор этих мер должен быть результатом сотрудничества местных самоуправлений и правительства. И фактор времени особенно важен. На разработку этих планов осталось не так много времени, потому что финансовые решения о расходовании первых почти 200 миллионов евро Эстония должна принять уже к концу 2023 года, а остальные инвестиции должны быть осуществлены к концу 2026 года.