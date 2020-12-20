ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Что прогнозировали в 2012 году?

Насколько точными оказались прогнозы о будущем Ида-Вирумаа, представленные в журнале "Ида-Вирумаа завтра", опубликованном восемь лет назад "Северным побережьем"? Тогда мы попросили нескольких людей предположить, какой могла бы быть жизнь в 2020 году, который сейчас подходит к концу.
Позитивно, что многие начинания, бывшие тогда на стадии реализации, на сегодня завершены. Новое учебное здание Нарвского колледжа Тартуского университета, государственные гимназии в Йыхви и Кохтла-Ярве, корпус активного лечения Ида-Вируской центральной больницы, контейнерный терминал Силламяэского порта, центр оздоровительного спорта "Эккекюла", Кивиылиский приключенческий центр и пр. Центры городов Йыхви, Нарва и Силламяэ получили новый облик, в уезде построены десятки километров новых велосипедных дорожек, число действующих в промпарках предприятий постепенно увеличивалось, но не такими темпами, как тогда надеялись, появились новые отели, добавились достопримечательности.
Однако, например, ледовый холл и бассейн в Йыхви, которые еще восемь лет назад были на повестке дня, до сих пор так и не удалось построить, как и курзал в Нарва-Йыэсуу. В 2020 году в Ида-Вирумаа все еще нет полноразмерного современного легкоатлетического стадиона, а в развитии Айдуского центра водного спорта за минувшие годы так и не удалось достичь желаемого темпа. Однако самые большие проблемы, которые сильнее всего влияют на уезд, возникли в сланцевой промышленности.
Смелые планы сланцевой отрасли не оправдались
В 2012 году у "Eesti Energia", "VKG" и "Kiviõli Keemiatööstus" были очень амбициозные планы по расширению сланцевой промышленности.
Яанус Пурга, член правления и менеджер по развитию "Viru Keemia Grupp", полагал, что дизельное топливо "VKG" - это будущее моторных топлив Эстонии. "В 2013-2016 годах "VKG" построит первый рафинировочный завод в Кохтла-Ярве мощностью 14000 баррелей в сутки для потребления моторного топлива", - написал Пурга.
Сандор Лийве, бывший тогда председателем правления "Eesti Energia", также объявил, что Эстония имеет возможность стать второй после Норвегии страной в Европе, которая сможет сама покрыть потребность в отечественном дизельном топливе за счет собственных ресурсов. Незадолго до открытия рынка электроэнергии Лийве оптимистично надеялся, что сланцевые станции "Eesti Energia" выстоят в конкуренции, так как они оснащены очистным оборудованием.
Пурга признал, что топливная директива Европейского союза, регулирующая цикл CO2, может стать теневой стороной производства дизельного топлива из сланцевого масла. Однако он отметил, что это не обусловит отказ от производства, а вынудит произведенное здесь топливо экспортировать.
В действительности климатическая политика Европейского союза оказалась более жесткой, чем ожидалось, и в результате цены на квоты на выбросы CO2 резко выросли, вследствие чего сланцевая энергетика по большей части оказалась вытеснена с рынка. Поскольку нефть на мировом рынке подешевела по сравнению с 2012 годом, сланцевые промышленники Ида-Вирумаа отказались также от планов по производству дизельного топлива.
По безработице Ида-Вирумаа по-прежнему лидирует
Аннеки Теэлахк, руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице, полагала, что если осенью 2012 года уровень безработицы в Ида-Вирумаа составлял 10,4 процента, то к 2020 году он будет вдвое ниже, то есть 5,2 процента. Фактически, в Ида-Вирумаа по-прежнему самый высокий уровень безработицы в стране, достигающий почти 13 процентов.
Делая оптимистичный прогноз, Теэлахк верила в оживление экономической активности в уезде. Следующие восемь лет показали, что этого не произошло.
Прийт Рохумаа, тогдашний председатель правления "VKG", к примеру, выдал в 2012 году вексель, что в более крупном, чем раньше, производственном комплексе предприятия в 2020 году будут работать 3000 человек. Сейчас это число почти вдвое меньше, т.е. 1600. Поддержание этого уровня в изменившихся обстоятельствах также потребовало огромных усилий и реорганизации.
Два Вирумаа по-прежнему врозь
Кристийна Оюланд, в то время член Европейского парламента, считала, что пора подумать об объединении двух Вирумаа, так как это повысит конкурентоспособность всего региона. Два Вирумаа по-прежнему врозь. Изменения произошли лишь постольку, поскольку одна бывшая волость Ида-Вирумаа в ходе административной реформы ускакала в Ляэне-Вирумаа и две волости - в Йыгевамаа.
Оюланд полагала, что в интересах развития туризма необходим безвизовый режим между Эстонией и Россией. Однако после 2014 года отношения между Европейским союзом и Россией охладились, что негативно сказалось как на ида-вирумааском туризме, так и на экономике в целом.
Кадри Ялонен, координатор по туризму Ида-Вируского уезда, прогнозировала, что в 2020 году Ида-Вирумаа посетит вдвое больше туристов, чем восемь лет назад. "Нарва-Йыэсуу превратился в Северную Ривьеру, а исторический комплекс текстильной мануфактуры нарвского "Кренгольма" стал местом устремления всех туристов, как новый Гонконг", - отметила она, добавив, что в Силламяэский порт заходят пассажирские суда, небольшие пристани для яхт имеются как на берегу моря, так и на северном побережье Чудского озера.
Туризм в Ида-Вирумаа достиг заметных успехов, но они оказались все же меньше, чем тогда хотелось. Причина - ледяные отношения с Россией, а в 2020 году из-за коронавируса больше всего пострадал именно туризм.
Энн Мяннисте, в то время руководитель Йыхвиского бизнес-подразделения банка "Nordea", полагал, что в 2020 году работающие в Эстонии банки будут рассматривать Ида-Вирумаа как регион с наилучшими возможностями для ведения бизнеса, а цены на недвижимость значительно вырастут. По оценке предпринимателей, получение кредитов в банках для ида-вирумааских проектов с каждым годом становится все сложнее. Цены на недвижимость тоже не выросли.