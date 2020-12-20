ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Что прогнозировали в 2012 году?

Позитивно, что многие начинания, бывшие тогда на стадии реализации, на сегодня завершены. Новое учебное здание Нарвского колледжа Тартуского университета, государственные гимназии в Йыхви и Кохтла-Ярве, корпус активного лечения Ида-Вируской центральной больницы, контейнерный терминал Силламяэского порта, центр оздоровительного спорта "Эккекюла", Кивиылиский приключенческий центр и пр. Центры городов Йыхви, Нарва и Силламяэ получили новый облик, в уезде построены десятки километров новых велосипедных дорожек, число действующих в промпарках предприятий постепенно увеличивалось, но не такими темпами, как тогда надеялись, появились новые отели, добавились достопримечательности.

Однако, например, ледовый холл и бассейн в Йыхви, которые еще восемь лет назад были на повестке дня, до сих пор так и не удалось построить, как и курзал в Нарва-Йыэсуу. В 2020 году в Ида-Вирумаа все еще нет полноразмерного современного легкоатлетического стадиона, а в развитии Айдуского центра водного спорта за минувшие годы так и не удалось достичь желаемого темпа. Однако самые большие проблемы, которые сильнее всего влияют на уезд, возникли в сланцевой промышленности.

Смелые планы сланцевой отрасли не оправдались

В 2012 году у "Eesti Energia", "VKG" и "Kiviõli Keemiatööstus" были очень амбициозные планы по расширению сланцевой промышленности.

Яанус Пурга, член правления и менеджер по развитию "Viru Keemia Grupp", полагал, что дизельное топливо "VKG" - это будущее моторных топлив Эстонии. "В 2013-2016 годах "VKG" построит первый рафинировочный завод в Кохтла-Ярве мощностью 14000 баррелей в сутки для потребления моторного топлива", - написал Пурга.

Сандор Лийве, бывший тогда председателем правления "Eesti Energia", также объявил, что Эстония имеет возможность стать второй после Норвегии страной в Европе, которая сможет сама покрыть потребность в отечественном дизельном топливе за счет собственных ресурсов. Незадолго до открытия рынка электроэнергии Лийве оптимистично надеялся, что сланцевые станции "Eesti Energia" выстоят в конкуренции, так как они оснащены очистным оборудованием.

Пурга признал, что топливная директива Европейского союза, регулирующая цикл CO2, может стать теневой стороной производства дизельного топлива из сланцевого масла. Однако он отметил, что это не обусловит отказ от производства, а вынудит произведенное здесь топливо экспортировать.

В действительности климатическая политика Европейского союза оказалась более жесткой, чем ожидалось, и в результате цены на квоты на выбросы CO2 резко выросли, вследствие чего сланцевая энергетика по большей части оказалась вытеснена с рынка. Поскольку нефть на мировом рынке подешевела по сравнению с 2012 годом, сланцевые промышленники Ида-Вирумаа отказались также от планов по производству дизельного топлива.

По безработице Ида-Вирумаа по-прежнему лидирует