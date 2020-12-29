ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Каким будет Ида-Вирумаа в 2030 году?

Тауно Выхмар, Аннеки Теэлахк и Рейн Луузе размышляют о будущем Ида-Вирумаа.
Тауно ВЫХМАР, старейшина Алутагузеской волости:
- В 2030 году Ида-Вирумаа будет во многом похож на нынешний: промышленная и городская северная часть с красивыми деревнями вдоль побережья Финского залива и богатая видами южная часть с красивой природой вдоль побережья Чудского озера в Алутагузе.
Численность населения уезда еще больше уменьшилась, но люди стали более зажиточными, стрессоустойчивыми и ориентированными на семью.
Люди больше заботятся о своем здоровье и об окружающей среде, больше ценится досуг.
Построенные в дополнение к существующим дорогам пешеходные и велосипедные дорожки позволяют безопасно перемещаться из Тойла и Ахтме до Паннъярве, из Йыхви в Каукси и из Каукси в Васкнарву. По выходным на велосипедах и электровелосипедах передвигаются больше, чем на автомобилях.
Деревни и поселки, дома и дворы красивые и чистые, дороги и улицы в хорошем состоянии.
Численность населения уезда еще больше уменьшилась, но люди стали более зажиточными, стрессоустойчивыми и ориентированными на семью.
Поскольку государственные границы открыты и вирусы, подобные "короне", поддаются профилактике, то количество людей, посещающих уезд, в несколько раз выше, чем в настоящее время. Увеличилась занятость на предприятиях, предоставляющих размещение и питание, и дела у них идут хорошо.
У Эстонии хорошие отношения с Россией, границу легко пересекать. Люди, работающие в сфере торговли, логистики, транзита и обслуживания, переживают хорошие времена. Ида-Вирумаа, который остается в центре транзитного коридора Таллинн - Санкт-Петербург, благодаря этому получил новые предприятия и рабочие места.
Уездные гимназии в сравнении с другими находятся в общереспубликанском рейтинге на таком же хорошем уровне. Особенностью и сильной стороной местных школ, получивших признание по всей стране, является знание эстонского языка русскоязычными учащимися и очень хорошее знание русского языка у эстонских детей.
Регион Чудского озера стал престижным местом для жизни, количество проживающих здесь круглый год семей растет, ни одна развалюха больше не мозолит глаза. В Уускюла открылся роскошный спа-отель, а в Алайыэ - пансионат для пожилых людей. В Алутагузе процветают природный туризм и индустрия отдыха.
Повышение доходов жителей позволило возместить в бюджете волости недополученную от сланцедобычи плату за ресурсы, поэтому социальная инфраструктура - школы, детские сады, дороги и т.д. - модернизирована и поддерживается в хорошем состоянии.
Территория волости Алутагузе такая же, как сейчас, - половина уезда.
Радости больше, и она отражается на лицах встречных людей.
Аннеки ТЕЭЛАХК, руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице:
- В Ида-Вирумаа удельный вес зарегистрированных безработных на протяжении нескольких десятилетий был выше, чем в других уездах. Лишь недолго, непосредственно перед крупными сокращениями, произошедшими в сланцевой промышленности в 2016-2017 годах, он был меньше, чем в Валгамаа.
Постоянные изменения на рынке труда Ида-Вирумаа дались нелегко, но они стали для нас хорошим уроком.
Около десяти лет назад клиентом кассы по безработице был в основном зарегистрированный безработный. В настоящее время мы оказываем услуги безработным, работодателям, работающим, молодежи и лицам пенсионного возраста, ищущим работу. Можно сказать, что мы оказываем услуги людям на протяжении всей их жизни.
Касса по безработице в Ида-Вирумаа имеет возможность внести свой вклад в развитие региона, поддерживая людей и предприятия Ида-Вирумаа во время перемен, а также подготавливая их к следующим изменениям.
Этот год показал всем нам, что изменения в общественной жизни могут произойти в одночасье. Это означает, что также происходящие на рынке труда изменения могут быть такими, которые мы не можем планировать. Поэтому скорость и точность реагирования на изменения крайне важны.
Касса по безработице должна быстро найти решения. Хорошие и эффективные решения рождаются часто тогда, когда дела идут трудно, когда очень больно.
Жизнь двигают вперед умные и предприимчивые люди, поэтому развитие навыков имеет первостепенное значение.
Каким мог бы быть Ида-Вирумаа через десять лет?
Мы верим, что вместе с нашими клиентами и партнерами мы способны изменить сферу труда в Ида-Вирумаа. Услуги кассы по безработице со временем изменились и наверняка будут еще меняться. Сейчас мы предлагаем более 50 услуг, некоторые из которых были созданы специально с учетом потребностей рынка труда в регионе. Для этого мы каждый день стремимся к тому, чтобы предлагаемые нами услуги соответствовали сегодняшним и завтрашним потребностям.
Жизнь двигают вперед умные и предприимчивые люди, поэтому развитие навыков имеет первостепенное значение. Это касается всех целевых групп.
В настоящее время мы поддерживаем переподготовку и повышение квалификации безработных и работающих, а также предприятия, которые вкладываются в развитие своих работников. Уже с июля следующего года мы начнем предлагать развивающий тренинг, или коучинг, безработным, имеющим предыдущий опыт управления, в поиске новых возможностей на рынке труда и выборе карьеры. Ведь лидеры - это те, ради кого люди приходят работать на наши предприятия и кто через своих работников вносит свой вклад в будущее Ида-Вирумаа.
Рейн ЛУУЗЕ, советник по развитию, Йыхвиское волостное управление:
- Хотя численность населения уезда неизбежно в некоторой степени сократилась, в общей картине городов Ида-Вирумаа это изменение не особо заметно.
Активное предпринимательство, рабочие места, коммерческая деятельность и туристические достопримечательности привлекают сюда множество гостей.
Позитивно то, что идентичность постоянных жителей укрепилась, быть идавирусцем - это нечто особенное и звучит захватывающе.
Большая часть жилого фонда сосредоточена вокруг жизнеспособных центральных районов. Снос ненужных домов, довольно болезненно протекавший в течение минувшего десятилетия, и так называемое переселение людей в перспективные многоквартирные дома в основном завершены. С новой реальностью смирились, и постфактум людям это даже нравится.
Таким образом, жилая среда стала более красивой, а рабочая среда - более разумной. В живописных местах появились как новые индивидуальные дома, так и жилые комплексы. У насмешников нет больше причины делить все застройки на "уродливые и чуть менее уродливые", теперь просто говорят о красивом либо "приятно своеобразном".
Позитивно то, что идентичность постоянных жителей укрепилась, быть идавирусцем - это нечто особенное и звучит захватывающе.
Предпринимательство стало намного разнообразнее, чем сегодня. Обновленным производственным и обслуживающим предприятиям требуется много партнеров. Разделение труда на местах все больше основывается на доверии и хороших партнерских отношениях. Остаточный продукт одного производителя является производственным ресурсом для другого. Когда-то это торжественно называли "экономикой замкнутого цикла", теперь это уже обычная экономика замкнутого цикла. Рынки большинства предприятий глобальные.
Зеленый поворот происходит постепенно и естественно. Зеленое мышление и поведение становятся все более популярными. В то же время не все прежнее предпринимательство было принесено в жертву зеленому повороту, еще пару десятилетий будут действовать необходимые для уезда исключения и переходные периоды.
Образовательная сеть упорядочена, а управление всем образованием менее политизировано, чем сейчас. Никто больше не помнит, как точно это произошло... То ли общеобразовательные школы передали от местных управлений в ведение государства, то ли каким-то другим эффективным способом... Все идет хорошо и на других уровнях образования. Учатся с энтузиазмом, удовольствие от учебы растет и результаты обучения улучшаются.
У уезда значительно больше связей как с остальной частью Эстонии, так и со всем миром. Расстояния во времени и пространстве уменьшились. Подрастающие поколения свободно владеют "тремя местными языками" (эстонский, русский, английский), что позволяет им лучше понимать друг друга, вести международный бизнес, находить подходящую работу. Постепенно предаются забвению и старые ссоры, и ностальгия по советскому времени.
Границы уезда, уездная концепция и региональный "поиск себя" больше не являются актуальными темами - в основном они используются только в региональном маркетинге, который представляет уезд как историю успеха модернизации, динамичное и захватывающее место.