ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Каким будет Ида-Вирумаа в 2030 году?

Около десяти лет назад клиентом кассы по безработице был в основном зарегистрированный безработный. В настоящее время мы оказываем услуги безработным, работодателям, работающим, молодежи и лицам пенсионного возраста, ищущим работу. Можно сказать, что мы оказываем услуги людям на протяжении всей их жизни.

Касса по безработице в Ида-Вирумаа имеет возможность внести свой вклад в развитие региона, поддерживая людей и предприятия Ида-Вирумаа во время перемен, а также подготавливая их к следующим изменениям.

Этот год показал всем нам, что изменения в общественной жизни могут произойти в одночасье. Это означает, что также происходящие на рынке труда изменения могут быть такими, которые мы не можем планировать. Поэтому скорость и точность реагирования на изменения крайне важны.

Касса по безработице должна быстро найти решения. Хорошие и эффективные решения рождаются часто тогда, когда дела идут трудно, когда очень больно.

Жизнь двигают вперед умные и предприимчивые люди, поэтому развитие навыков имеет первостепенное значение. 1

Каким мог бы быть Ида-Вирумаа через десять лет?

Мы верим, что вместе с нашими клиентами и партнерами мы способны изменить сферу труда в Ида-Вирумаа. Услуги кассы по безработице со временем изменились и наверняка будут еще меняться. Сейчас мы предлагаем более 50 услуг, некоторые из которых были созданы специально с учетом потребностей рынка труда в регионе. Для этого мы каждый день стремимся к тому, чтобы предлагаемые нами услуги соответствовали сегодняшним и завтрашним потребностям.

Жизнь двигают вперед умные и предприимчивые люди, поэтому развитие навыков имеет первостепенное значение. Это касается всех целевых групп.

В настоящее время мы поддерживаем переподготовку и повышение квалификации безработных и работающих, а также предприятия, которые вкладываются в развитие своих работников. Уже с июля следующего года мы начнем предлагать развивающий тренинг, или коучинг, безработным, имеющим предыдущий опыт управления, в поиске новых возможностей на рынке труда и выборе карьеры. Ведь лидеры - это те, ради кого люди приходят работать на наши предприятия и кто через своих работников вносит свой вклад в будущее Ида-Вирумаа.

Рейн Луузе. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Рейн ЛУУЗЕ, советник по развитию, Йыхвиское волостное управление:

- Хотя численность населения уезда неизбежно в некоторой степени сократилась, в общей картине городов Ида-Вирумаа это изменение не особо заметно.

Активное предпринимательство, рабочие места, коммерческая деятельность и туристические достопримечательности привлекают сюда множество гостей.

Позитивно то, что идентичность постоянных жителей укрепилась, быть идавирусцем - это нечто особенное и звучит захватывающе.

Большая часть жилого фонда сосредоточена вокруг жизнеспособных центральных районов. Снос ненужных домов, довольно болезненно протекавший в течение минувшего десятилетия, и так называемое переселение людей в перспективные многоквартирные дома в основном завершены. С новой реальностью смирились, и постфактум людям это даже нравится.