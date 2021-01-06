ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Крупнейшая "кузница" Ида-Вирумаа

Заказчики дают надежду на следующий год

Подводя итоги года, Лариса Шабунова говорит, что весенний глобальный коронакризис негативно сказывался на работе концерна "Фортако", снижались объемы заказов, поступающих со всего мира, но уже во втором полугодии спрос на продукцию начал восстанавливаться.

- Сейчас, с декабря, наши заказчики говорят о том, что в 2021 году они будут выходить на уровень, который был до коронакризиса, - рассказывает руководительница с надеждой на лучшее будущее. - Уже больше оптимизма, становится больше стабильности, - добавила она.

На нарвском заводе "Фортако" производят конструкции из металла. Их заказчики, по словам Шабуновой, работают в разных сегментах индустрии. Например, в сегменте грузоперевозок: на многих грузовиках установлены произведенные в Нарве погрузочные краны или их отдельные узлы. Или в лесозаготовительной промышленности: произведенные в Нарве стальные конструкции ставятся на рабочие машины, которыми пилят и грузят лес.

Новое производственное здание "Фортако" площадью 10000 квадратных метров было открыто 16 сентября. За это расширение производства ТОО "Fortaco Estonia" удостоено титула "Дело года" в Ида-Вирумаа.

Если называть конкретные бренды, то большими заказчиками "Fortaco Estonia" являются всемирно известные производители больших рабочих машин и навесного оборудования: "Hiab", "Komatsu", "Sandvik", "Volvo" и другие.

Есть ли в "Fortaco" незаменимые работники? Андрей Пономарев полагает, что да: "Это те люди, которые проявляют инициативу и при этом свою работу выполняют хорошо, без них было бы труднее продвигать нововведения".

Виктор Колесников. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Ветеран завода: "Если и есть ностальгия по прошлому, то она касается инфраструктуры"

Консультант из отдела инфраструктуры Виктор Колесников ходит на работу на завод уже более полувека - с 20 февраля 1968 года. Ныне 76-летний инженер начинал тут на советском секретно-оборонном "Балтийце" простым конструктором, стал старшим инженером-конструктором и руководителем группы, далее - главным механиком. В новые времена при финском собственнике завода Виктор занял должность менеджера по обслуживанию. Сейчас он работает консультантом, зная и рассказывая про все скрытые от глаз коммуникации и сети. Коллеги говорят, что Колесников остается ценным и в чем-то незаменимым сотрудником "Фортако".

- Если бросить взгляд назад, какие изменения на территории "Балтийца" за последние лет тридцать впечатлили вас больше всего?

- Прежний завод "Балтиец", принадлежавший министерству среднего машиностроения СССР, тоже был очень технологичным и производил изделия очень сложные. В 90-е годы случился спад, но когда потом завод купили финны, произошел, конечно, очень большой скачок в развитии. Прежде всего это новое оснащение - роботы, сварочные аппараты, станки.

Сейчас у нас 19 роботов - и это серьезный такой парк. Каждый робот заменяет восемь человек.

- Что-то здесь сегодня напоминает вам о прежнем "Балтийце", кроме собственно территории и старых корпусов?

- Нет, уже ничего. От "Балтийца" осталось очень мало станков, не больше шестнадцати, наверное.

- А если говорить о культуре производства?

- Раньше у нас была очень высокая культура производства. Когда в 90-е годы наши люди уходили на другие предприятия, то там удивлялись, как они добросовестно работают, без дела не сидят, очень квалифицированный был персонал. Сейчас в общем тоже - мы делаем довольно сложные изделия…

Если и есть ностальгия по прошлому, то она касается инфраструктуры: у "Балтийца" был свой профилакторий, своя поликлиника, спортзал и дом культуры, проводились вечера и конкурсы художественной самодеятельности, спартакиада между цехами и отделами по двенадцати видам спорта, которая очень увлекала народ. Сейчас ничего такого, да и условий для этого нет: все закрыто и за все надо денежки платить.

- Как сильно переживали закрытие "Балтийца"?

- Это была трагедия в 1993 году, ведь сократили сразу очень много людей. Руководство надеялось, что завод еще воспрянет, но ведь заказов больше не было: с Россией было уже всё, а местные связи еще не налажены. Но все мы все равно тоже надеялись на лучшее.

- Можно сказать, что с нынешним заводом "Фортако" те надежды оправдались?

- Да, нам повезло, что нас удачно купили. Сюда пришли современные технологии - и снова началась нормальная работа.

Вообще, я когда-то уже уходил с завода. Так вот те две недели, в течение которых я здесь не числился, были наполнены ощущением ненужности, и это так неприятно действовало мне на нервы, что просто не передать!