ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Крупнейшая "кузница" Ида-Вирумаа

Нарвский металлообрабатывающий завод финского концерна "Фортако", заработавший в 2020 году титул "Дело года" в Ида-Вирумаа, многие местные люди называют на старый манер "Балтийцем". Это знак памяти и почтения тому высокотехнологичному производству, которое в советские годы здесь не просто работало, а стало школой производственной культуры.
Титула "Дело года" нарвский завод "Fortaco Estonia" удостоен за расширение производственных площадей, завершившееся в 2020 году. Точнее сказать, закончилось строительство нового гигантского (10000 квадратных метров) производственного здания, и в сентябре там заработали первые станки, но на полное оснащение уйдут еще год-два.
Как и полагается, серьезное предприятие работает на перспективу.
Работать по-новому
Исполнительный руководитель производства Лариса Шабунова рассказала, что на первом этапе расширения площадей и обновления оснащения инвестиции составили 10 миллионов евро. Из них 6 миллионов потратили на строительство нового корпуса, а 4 миллиона - на оборудование. Причем новые станки получили также старые заводские корпуса. В последующие годы последуют новые инвестиции в новое оборудование - это будет следующий этап.
Руководитель проекта расширения Андрей Пономарев говорит про новый с иголочки производственный корпус, что все здесь построено и оснащается по корпоративным стандартам "Фортако", начиная от цветовых решений интерьера.
Главное же новшество заключается во внутренней логистике - в новом здании и работать будут по-новому.
- Если в других корпусах стоят стеллажи и работники сами ищут детали, то в новом мы хотим выделить для этого отдельную зону. Здесь будут отдельные люди, которые будут комплектовать наборки, согласно производственным заказам. Эти наборки будут поступать на производственный участок, благодаря чему более эффективно задействуется время профессиональных сварщиков, - объяснил Пономарев, добавив, что такая новая организация работы затем будет внедряться и в других корпусах нарвского "Фортако".
Длинный исторический путь завода
Предшественником считается испытательный завод, приказ о строительстве которого в Нарве был подписан 19 мая 1947 года.
С 1947 до 1966 год официальным названием завода было "Почтовый ящик №22". Засекреченный военный завод был вначале опытной лабораторией Силламяэского завода, превратившись за годы развития в завод для испытаний технологических решений по переработке редкоземельных металлов для атомной энергетики СССР.
С 1962 года на заводе с новым названием "Балтиец" велись разработка и производство нестандартного оборудования и приборов для потребностей запускаемых предприятий и научных институтов атомной энергетики СССР.
В позднее советское время "Балтиец" стал известен своим высокотехнологичным оборудованием, равных которому в Эстонии не было. В числе прочего на заводе производились первые в СССР школьные компьютеры "Juku" (1985).
Решением правительства ЭР от 7 июля 1993 года "Балтиец" был ликвидирован. В результате приватизации на базе завода появились новые предприятия. В том числе АО "Balti ES", которое вскоре перешло в руки датского концерна "A.P. Moller Group".
В 2007 году эту часть бывшего "Балтийца" приобрел концерн "Cargotec" для своего подразделения "Hiab". Завод получил название "Hiab Balti", а позднее - "Cargotec Estonia".
В 2013 году "Cargotec" вошел в "Fortaco Group", а нарвский завод в результате всех перемен стал именоваться "Fortaco Estonia".
Основанный в 2007 году в Финляндии концерн "Fortaco Group" состоит на сегодняшний день из восьми предприятий в пяти европейских странах - Финляндии, Эстонии, Польше, Словакии, Венгрии.
Заказчики дают надежду на следующий год
Подводя итоги года, Лариса Шабунова говорит, что весенний глобальный коронакризис негативно сказывался на работе концерна "Фортако", снижались объемы заказов, поступающих со всего мира, но уже во втором полугодии спрос на продукцию начал восстанавливаться.
- Сейчас, с декабря, наши заказчики говорят о том, что в 2021 году они будут выходить на уровень, который был до коронакризиса, - рассказывает руководительница с надеждой на лучшее будущее. - Уже больше оптимизма, становится больше стабильности, - добавила она.
На нарвском заводе "Фортако" производят конструкции из металла. Их заказчики, по словам Шабуновой, работают в разных сегментах индустрии. Например, в сегменте грузоперевозок: на многих грузовиках установлены произведенные в Нарве погрузочные краны или их отдельные узлы. Или в лесозаготовительной промышленности: произведенные в Нарве стальные конструкции ставятся на рабочие машины, которыми пилят и грузят лес.
Успешное предприятие
В конце коронавирусного 2020 года ТОО "Fortaco Estonia" является работодателем для приблизительно 430 человек. В прошлые пару лет численность штата достигала 540.
Завод "Фортако" занимает часть территории и корпусов в центре Нарвы, принадлежавших до 90-х годов советскому заводу "Балтиец". Сегодня здесь занимаются изготовлением стальных конструкций и узлов для рабочих машин, собираемых в других странах мира.
За последние годы ТОО "Fortaco Estonia" не раз награждалось за успешную работу: в 2014 году оно было признано лучшим предприятием Нарвы; в 2015 году - нарвским экспортером года; в 2016 году Эстонский центральный союз работодателей и Министерство образования и науки присудили "Фортако" награду как лучшему в Эстонии региональному месту практики; в августе 2020 года "Фортако" удостоилось одной из пяти наград "Региональная клубника", которые государство вручает в благодарность наиболее отличившимся людям и предприятиям за вклад в региональное развитие Эстонии; наконец в декабре 2020 года проект расширения производства "Фортако" получил титул "Дело года" в Ида-Вирумаа.
Если называть конкретные бренды, то большими заказчиками "Fortaco Estonia" являются всемирно известные производители больших рабочих машин и навесного оборудования: "Hiab", "Komatsu", "Sandvik", "Volvo" и другие.
Есть ли в "Fortaco" незаменимые работники? Андрей Пономарев полагает, что да: "Это те люди, которые проявляют инициативу и при этом свою работу выполняют хорошо, без них было бы труднее продвигать нововведения".
Ветеран завода: "Если и есть ностальгия по прошлому, то она касается инфраструктуры"
Консультант из отдела инфраструктуры Виктор Колесников ходит на работу на завод уже более полувека - с 20 февраля 1968 года. Ныне 76-летний инженер начинал тут на советском секретно-оборонном "Балтийце" простым конструктором, стал старшим инженером-конструктором и руководителем группы, далее - главным механиком. В новые времена при финском собственнике завода Виктор занял должность менеджера по обслуживанию. Сейчас он работает консультантом, зная и рассказывая про все скрытые от глаз коммуникации и сети. Коллеги говорят, что Колесников остается ценным и в чем-то незаменимым сотрудником "Фортако".
- Если бросить взгляд назад, какие изменения на территории "Балтийца" за последние лет тридцать впечатлили вас больше всего?
- Прежний завод "Балтиец", принадлежавший министерству среднего машиностроения СССР, тоже был очень технологичным и производил изделия очень сложные. В 90-е годы случился спад, но когда потом завод купили финны, произошел, конечно, очень большой скачок в развитии. Прежде всего это новое оснащение - роботы, сварочные аппараты, станки.
Сейчас у нас 19 роботов - и это серьезный такой парк. Каждый робот заменяет восемь человек.
- Что-то здесь сегодня напоминает вам о прежнем "Балтийце", кроме собственно территории и старых корпусов?
- Нет, уже ничего. От "Балтийца" осталось очень мало станков, не больше шестнадцати, наверное.
- А если говорить о культуре производства?
- Раньше у нас была очень высокая культура производства. Когда в 90-е годы наши люди уходили на другие предприятия, то там удивлялись, как они добросовестно работают, без дела не сидят, очень квалифицированный был персонал. Сейчас в общем тоже - мы делаем довольно сложные изделия…
Если и есть ностальгия по прошлому, то она касается инфраструктуры: у "Балтийца" был свой профилакторий, своя поликлиника, спортзал и дом культуры, проводились вечера и конкурсы художественной самодеятельности, спартакиада между цехами и отделами по двенадцати видам спорта, которая очень увлекала народ. Сейчас ничего такого, да и условий для этого нет: все закрыто и за все надо денежки платить.
- Как сильно переживали закрытие "Балтийца"?
- Это была трагедия в 1993 году, ведь сократили сразу очень много людей. Руководство надеялось, что завод еще воспрянет, но ведь заказов больше не было: с Россией было уже всё, а местные связи еще не налажены. Но все мы все равно тоже надеялись на лучшее.
- Можно сказать, что с нынешним заводом "Фортако" те надежды оправдались?
- Да, нам повезло, что нас удачно купили. Сюда пришли современные технологии - и снова началась нормальная работа.
Вообще, я когда-то уже уходил с завода. Так вот те две недели, в течение которых я здесь не числился, были наполнены ощущением ненужности, и это так неприятно действовало мне на нервы, что просто не передать!