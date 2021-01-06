ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Молодые тартусцы восстановили Оруский дворец в виртуальном виде

- Мы предложили 121500 минут путешествия во времени, - подытожили первый сезон разработчики новой туристической услуги Майро и Эгле Ряэск, учредители фирмы "BlueRay", основанной при Тартуском университете. Сезон прошел хорошо, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Ида-Вирумаа, что повлияло на посещаемость как в августе, так и в осенние месяцы, а также на отсутствие школьных групп.

Фирма "BlueRay" Эгле и Майро Ряэск за разработку виртуального тура по Орускому замку удостоена годовой премии Ида-Вирумаа среди турпредприятий. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Не арендовали нынче только аудиогид на латышском языке; аудиогиды разговаривают на семи языках.

Массовый туризм - не цель

- Мы считаем количество посетителей в этом году очень хорошим результатом, потому что виртуальные путешествия во времени никогда не станут массовым туризмом, и это не является особой целью. Если поначалу были сомнения относительно приемлемости цены услуги (6 и 8 евро) для местного населения, то это не оказалось проблемой. В некоторые дни обслужить всех желающих было сложно, поскольку оборудование периодически надо заряжать, - сказал Майро.

Но что именно показывают VR-очки? Первая остановка виртуального тура - у фонтана, где посетителя приветствуют ранним утром июльского дня 1938 года в летней резиденции президента Эстонии Константина Пятса.

"Начатые три года назад большие работы по благоустройству вышли на финишную прямую. Расположенный в одном из живописнейших мест Эстонии розово-белый дворец с прилегающим к нему представительным парком наслаждаются большим вниманием общественности. Посмотреть на новое государственное представительское здание приезжают люди из дальних и ближних краев. Итак, раннее утро - лучшее время, чтобы без помех ознакомиться с дворцом и садом", - рассказывает аудиогид.

Эгле Ряэск инструктирует пользователей виртуальных очков в день открытия. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Видовых точек в дворцовом саду в общем четыре. Например, гуляющий попадает в пробуждающийся на восходе солнца дворцовый сад, останавливается у оранжереи с впечатляющими крыльями, задерживается на смотровой платформе дворца, рассматривает позолоченные солнцем террасы, обозревает изумительные виды живописной древней долины реки Пюхайыги, моря и розария с тысячами роз.

Тексты, знакомящие с дворцом и садом, тщательно продуманные, с множеством интересных деталей, удостоились похвалы как постоянных посетителей, так и профессионалов. "Одна дама сказала, что работает в Таллиннском музее, и, побывав здесь, написала своим коллегам, что надо приехать сюда и поучиться, как знакомить людей с историей", - рассказала Эгле.

А Департамент охраны памятников старины выбрал "VR Toila 1938" одним из номинантов на ежегодную премию в категории "преображение ценностного наследия". "Это знак качества. Нас спрашивали, кто наc консультировал, но у нас есть опыт архивной работы и мы работали именно с деталями", - сказал историк Майро.

Печальный конец дворца вызывает у посетителей массу эмоций. Например, участники виртуального путешествия, состоявшегося 13 августа, вернулись в траурном настроении, потому что в этот день 79 лет назад дворец подожгли солдаты истребительного батальона отступавшей Красной армии.