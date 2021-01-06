ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Молодые тартусцы восстановили Оруский дворец в виртуальном виде

Начавшиеся в преддверии Яанова дня виртуальные туры по Орускому парку в Тойла оказались магнитом для людей. Более 4000 посетителей узнали, где находился этот уничтоженный дворец и каким именно он был.
- Мы предложили 121500 минут путешествия во времени, - подытожили первый сезон разработчики новой туристической услуги Майро и Эгле Ряэск, учредители фирмы "BlueRay", основанной при Тартуском университете. Сезон прошел хорошо, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Ида-Вирумаа, что повлияло на посещаемость как в августе, так и в осенние месяцы, а также на отсутствие школьных групп.
Не арендовали нынче только аудиогид на латышском языке; аудиогиды разговаривают на семи языках.
Массовый туризм - не цель
- Мы считаем количество посетителей в этом году очень хорошим результатом, потому что виртуальные путешествия во времени никогда не станут массовым туризмом, и это не является особой целью. Если поначалу были сомнения относительно приемлемости цены услуги (6 и 8 евро) для местного населения, то это не оказалось проблемой. В некоторые дни обслужить всех желающих было сложно, поскольку оборудование периодически надо заряжать, - сказал Майро.
Но что именно показывают VR-очки? Первая остановка виртуального тура - у фонтана, где посетителя приветствуют ранним утром июльского дня 1938 года в летней резиденции президента Эстонии Константина Пятса.
"Начатые три года назад большие работы по благоустройству вышли на финишную прямую. Расположенный в одном из живописнейших мест Эстонии розово-белый дворец с прилегающим к нему представительным парком наслаждаются большим вниманием общественности. Посмотреть на новое государственное представительское здание приезжают люди из дальних и ближних краев. Итак, раннее утро - лучшее время, чтобы без помех ознакомиться с дворцом и садом", - рассказывает аудиогид.
Видовых точек в дворцовом саду в общем четыре. Например, гуляющий попадает в пробуждающийся на восходе солнца дворцовый сад, останавливается у оранжереи с впечатляющими крыльями, задерживается на смотровой платформе дворца, рассматривает позолоченные солнцем террасы, обозревает изумительные виды живописной древней долины реки Пюхайыги, моря и розария с тысячами роз.
Тексты, знакомящие с дворцом и садом, тщательно продуманные, с множеством интересных деталей, удостоились похвалы как постоянных посетителей, так и профессионалов. "Одна дама сказала, что работает в Таллиннском музее, и, побывав здесь, написала своим коллегам, что надо приехать сюда и поучиться, как знакомить людей с историей", - рассказала Эгле.
А Департамент охраны памятников старины выбрал "VR Toila 1938" одним из номинантов на ежегодную премию в категории "преображение ценностного наследия". "Это знак качества. Нас спрашивали, кто наc консультировал, но у нас есть опыт архивной работы и мы работали именно с деталями", - сказал историк Майро.
Печальный конец дворца вызывает у посетителей массу эмоций. Например, участники виртуального путешествия, состоявшегося 13 августа, вернулись в траурном настроении, потому что в этот день 79 лет назад дворец подожгли солдаты истребительного батальона отступавшей Красной армии.
- У нас также есть посетители, кто побывал здесь несколько раз. Они отметили обилие текстовой и визуальной информации, что не дает заскучать и добавляет новых знаний, которые при первом посещении особо не усваиваются, - порадовалась Эгле.
Видов станет больше
На открытии виртуального тура Майро пообещал, что в следующем году станет значительно больше видов, а также дворцовых комнат и уголков парка, в которые можно будет заглянуть. Над этим сейчас и работают.
На данный момент из 57 помещений дворца заглянуть удастся только в роскошную столовую. Следующим планируют открыть для виртуального посещения большой зал.
В более отдаленном будущем возможно появится еще одно виртуальное путешествие. Майро пояснил, что Оруский парк одинаково важен как для эстонцев, так и для русских. Таким образом, виртуальный тур мог бы рассказывать о двух периодах расцвета дворца - времен Елисеева и Пятса.
- Это может быть более долгосрочный план, поскольку у нас ведь будет два путешествия во времени. В связи с реконструкцией большого зала мы основательно поработали с материалами архитектора Барановского, который проектировал дворец, и там открываются новые захватывающие горизонты, - сказал Майро.
Тойлаский виртуальный тур уже вызвал также международный интерес.
- Осенью в Санкт-Петербурге прошла конференция, посвященная творчеству Барановского, там был представлен и наш виртуальный Оруский дворец. Мы и сами получили приглашение, но, к сожалению, не смогли поехать, - сказала Эгле.
Отличные отзывы Майро и Эгле получили и от организованного "Go Travel" ознакомительного тура по Ида-Вирумаа, куда были приглашены финские туроператоры. "Финны сказали, что виртуальный тур по Орускому дворцу в Тойла показал Эстонию как инновационную и ориентированную на будущее страну, где совершаются великие дела. Мы получили подтверждение, что так кажется не только нам, но и людям, которым это адресовано", - добавил Майро.
На зиму виртуальный тур планируется перенести в спа-отель "Тойла", чтобы предлагать путешествия во времени в помещении.