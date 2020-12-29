ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Большие начинания ближайших лет в Ида-Вирумаа

Для "вселения" новых предприятий в промпарки должна наступить более благоприятная пора, когда Ида-Вирумаа получит больше предпринимательских пособий и при развитии экономики замкнутого цикла можно будет рассчитывать на дотации.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Начнется ли добыча железной руды и фосфорита?

Спустя много лет в Ида-Вирумаа снова трудятся геологи, которые бурят в земле глубокие скважины. Давно известно: если уж изучают и бурят, то со временем и ковш в землю наверняка воткнут.

Сейчас невозможно предсказать, начнут ли в Ида-Вирумаа в ближайшие десять лет добывать фосфорит, железную руду или другие полезные ископаемые. Но более ясное представление о том, что содержится в наших недрах и насколько обоснованным было бы ведение добычи как в экономическом, социальном, так и в экологическом плане, мы наверняка получим. И тогда, набравшись мудрости, уже сможем принять решение.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Появятся ли хотя бы десять километров четырехрядного шоссе?

Обещания политиков перестроить извилистое шоссе между Йыхви и Нарвой в четырехрядное покрываются все более толстым слоем пыли. Нынешнее правительство отличилось рвением в деле строительства четырехрядных шоссе, но когда был обнародован список очередности работ, то нарвское направление оказалось в конце, после Тарту и Пярну. Это значит, что, может быть, лет через пятнадцать…

Однако некоторые участки, возможно, смогут построить пораньше. В ближайшие годы в Силламяэ должна появиться еще одна многоуровневая транспортная развязка. Началось также предварительное проектирование десятикилометрового участка четырехполосного шоссе между Йыхви и Тойла. Если все сложится удачно, этот отрезок будет построен в 2026-2028 годах.

ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Зачем идти в школу, где даже диплома не дают?

Успешные предприниматели в области технологий планируют открыть в здании бывшей йыхвиской телефонной станции школу программирования для взрослых и за десять лет подготовить 2000 востребованных сейчас специалистов в области инфотехнологий. Уникальность школы заключается в том, что преподавателей на месте не будет - учебная работа будет вестись онлайн, учащихся обеспечат компьютером с необходимыми программами и местом в общежитии. Диплом в этой школе не получишь, зато получишь возможность зарабатывать в будущем зарплату гораздо выше средней.

Эту школу не следует путать с обещанным Ида-Вирумаа несколькими партиями в преддверии последних выборов в Рийгикогу международным колледжем инфотехнологий. Этот колледж вместе с преподавателями и иностранными студентами ощутимо активизировал бы жизнь во всем регионе и придал бы дополнительный импульс местному предпринимательству, однако после выборов политики о нем практически не говорили. Будем же снова и снова напоминать об этом!

Эскиз здания новой Йыхвиской основной школы. ФОТО: Эскиз

Что принесут новые школьные здания?