ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Большие начинания ближайших лет в Ида-Вирумаа

Что может ожидать уезд в ближайшие десять лет.
Станет ли новый завод масел последним?
Европейская климатическая политика и удешевление нефти на мировом рынке сильно подрезали крылья планам эстонских производителей сланцевого масла, составленным десять лет назад. Производство дизельного топлива из сланцевого масла на данный момент неактуально, на паузу поставлено и строительство завода по предварительному рафинированию. Тем не менее сланцевая промышленность остается самым крупным инвестором в Ида-Вирумаа.
Несмотря на бурную полемику и противостояние, в 2021 году все-таки начнется строительство второго завода масел "Enefit 280" в Аувере, который должен появиться в течение трех-четырех лет. Завод стоимостью около 270 миллионов евро, который будет перерабатывать в масло 2,4 миллиона тонн сланца в год, обеспечит работой примерно 400 шахтеров. Станет ли этот завод по производству сланцевого масла последним, зависит от того, с какой скоростью будет проходить зеленый поворот - умеренно или стремительно.
"Eesti Energia" также вынашивает план производства метанола из газа, выделяющегося при производстве сланцевого масла. Завод по производству этого востребованного в химической промышленности сырья обошелся бы примерно в 300 миллионов евро. Эстония получала бы экспортный доход, одновременно уменьшился бы углеродный след от производства масла.
Смогут ли Сынаялги запустить ветряки?
На фоне сворачивания сланцевой энергетики в Ида-Вирумаа планируется строительство ряда новых объектов электроэнергетики. Останутся ли уже установленные на бывшем разрезе "Aidu" башни двух гигантских ветрогенераторов на много лет самыми большими в Ида-Вирумаа памятниками, символизирующими противостояние братьев Сынаялг с государством, или же там появятся новые ветряки и они начнут производить электроэнергию - это вопрос больше чем на миллион евро.
А вот ветропарков меньших размеров и солнечных электростанций в Ида-Вирумаа в ближайшие годы непременно прибавится.
Зачем нам еще и гидроаккумулирующая электростанция?
Строительство гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в некотором смысле уже идет. Сначала по соседству с шахтой "Estonia" необходимо отсыпать из известняка, извлекаемого из недр вместе со сланцем, отвал высотой 30 метров. На плоском плато появится озерцо площадью около 60 гектаров, которое в технической терминологии называется верхним резервуаром ГАЭС. Упрощенно говоря, закачиваемая туда насосами шахтная вода будет сбрасываться через турбины в подземный резервуар на глубину 70 метров.
ГАЭС мощностью 50 мегаватт с перепадом высот сто метров особенно пригодится в будущем в ситуациях, когда нет ветра и солнца. Для сооружения плато необходимого размера и высоты при нынешних объемах добычи потребуется еще пять лет.
"Расцветут" ли промышленные парки?
В ожидании решения преследующей Ида-Вирумаа проблемы большой безработицы взгляды уже больше десяти лет обращаются в сторону здешних промпарков. Успехи есть, но они по разным причинам оказались не столь продолжительными, как надеялись.
Теперь есть признаки того, что в предстоящие годы эти парки по-настоящему "расцветут". В кохтла-ярвеской промзоне стартовало строительство завода ветрогенераторов, которому через пару лет могут потребоваться 300 работников. В Аувере на площади 1500 гектаров планируется построить агропарк, где для выращивания огурцов, помидоров и других овощей в гигантских теплицах будет использоваться углекислый газ, поступающий с расположенных рядом электростанций, также там будут разводить рыб, птиц, насекомых и водоросли.
Для "вселения" новых предприятий в промпарки должна наступить более благоприятная пора, когда Ида-Вирумаа получит больше предпринимательских пособий и при развитии экономики замкнутого цикла можно будет рассчитывать на дотации.
Начнется ли добыча железной руды и фосфорита?
Спустя много лет в Ида-Вирумаа снова трудятся геологи, которые бурят в земле глубокие скважины. Давно известно: если уж изучают и бурят, то со временем и ковш в землю наверняка воткнут.
Сейчас невозможно предсказать, начнут ли в Ида-Вирумаа в ближайшие десять лет добывать фосфорит, железную руду или другие полезные ископаемые. Но более ясное представление о том, что содержится в наших недрах и насколько обоснованным было бы ведение добычи как в экономическом, социальном, так и в экологическом плане, мы наверняка получим. И тогда, набравшись мудрости, уже сможем принять решение.
Появятся ли хотя бы десять километров четырехрядного шоссе?
Обещания политиков перестроить извилистое шоссе между Йыхви и Нарвой в четырехрядное покрываются все более толстым слоем пыли. Нынешнее правительство отличилось рвением в деле строительства четырехрядных шоссе, но когда был обнародован список очередности работ, то нарвское направление оказалось в конце, после Тарту и Пярну. Это значит, что, может быть, лет через пятнадцать…
Однако некоторые участки, возможно, смогут построить пораньше. В ближайшие годы в Силламяэ должна появиться еще одна многоуровневая транспортная развязка. Началось также предварительное проектирование десятикилометрового участка четырехполосного шоссе между Йыхви и Тойла. Если все сложится удачно, этот отрезок будет построен в 2026-2028 годах.
Зачем идти в школу, где даже диплома не дают?
Успешные предприниматели в области технологий планируют открыть в здании бывшей йыхвиской телефонной станции школу программирования для взрослых и за десять лет подготовить 2000 востребованных сейчас специалистов в области инфотехнологий. Уникальность школы заключается в том, что преподавателей на месте не будет - учебная работа будет вестись онлайн, учащихся обеспечат компьютером с необходимыми программами и местом в общежитии. Диплом в этой школе не получишь, зато получишь возможность зарабатывать в будущем зарплату гораздо выше средней.
Эту школу не следует путать с обещанным Ида-Вирумаа несколькими партиями в преддверии последних выборов в Рийгикогу международным колледжем инфотехнологий. Этот колледж вместе с преподавателями и иностранными студентами ощутимо активизировал бы жизнь во всем регионе и придал бы дополнительный импульс местному предпринимательству, однако после выборов политики о нем практически не говорили. Будем же снова и снова напоминать об этом!
Что принесут новые школьные здания?
В ближайшие годы в Ида-Вирумаа появится несколько новых школьных зданий: Нарвская государственная гимназия, Йыхвиская основная школа, Кесклиннаская основная школа города Кохтла-Ярве, силламяэская Ваналиннаская школа и, возможно, еще несколько. Здания, построенные по итогам архитектурных конкурсов, украсят эти города, можно надеяться, что они вдохновят как учеников, так и учителей, и с изменением внешнего облика обретет новое дыхание и учебная работа. Это довольно смелое предсказание, но, быть может, через десять лет времена, когда выпускники русских основных школ Ида-Вирумаа не знали государственного языка, станут историей эстонского образования.
Насколько похорошеют города?
В городах Ида-Вирумаа появляются новые променады, преображаются площади. Наиболее заметные изменения произошли в Силламяэ. Работа в этом направлении продолжится и в течение следующих десяти лет. В ближайшие годы продолжатся работы по продлению йыхвиского променада и обновление Липовой ямки в Нарве. Новый облик обретут центральные площади Кивиыли и Ахтме. Любопытно и то, каким образом будет происходить постепенное задействование кренгольмского квартала в Нарве в качестве общественного пространства.
Общий облик городов должны улучшить запланированные дотации на снос заброшенных зданий и реновацию многоквартирных домов.
Следует предоставить еще больше пространства для смелого полета архитектурной мысли, чтобы в городах Ида-Вирумаа появилось больше уникальных изюминок, которые вызовут интерес и в более отдаленных краях
Как изменится внешний и внутренний облик лечебных заведений?
Уже в следующем году в Ахтме должно завершиться строительство еще одного корпуса активного лечения Ида-Вируской центральной больницы и Ахтмеского центра здоровья. В ближайшие годы планируется построить новое здание и для психиатрического отделения. Также в планах основательное обновление Нарвской больницы. Через десять лет большинство уездных лечебных заведений должны работать в современных зданиях, что также должно привлечь на работу в Ида-Вирумаа больше врачей.
Станет ли Ида-Вирумаа местом проведения спартакиад?
Тема строительства первого в Ида-Вирумаа современного полноразмерного стадиона актуальна уже пару десятков лет. И после столь долгой раскачки он все же появится рядом с Йыхвиской основной школой не позднее 2022 года. А в Кохтла-Ярве вступает в заключительную фазу строительство спортхолла с бассейном. Наконец-то начались работы и по строительству Айдуского центра водного спорта. В Йыхви и Нарве должны появиться футбольные холлы. Возможно, в течение следующих пяти лет будет построен и Йыхвиский ледовый холл.
Через несколько лет Ида-Вирумаа сможет с успехом принимать общереспубликанские спартакиады, и местные возможности для занятий спортом существенно расширятся. Также прибавится велосипедных дорожек, походных троп и троп здоровья.