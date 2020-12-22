СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщин обманули

В тот же день в Нарвское отделение полиции пришло заявление о том, что с 32-летней женщиной связался по телефону человек, который представился сотрудником "AnyDesk" и предложил возможность заработать деньги. Для этого пострадавшую попросили дать коды Smart-ID, что женщина и сделала. После этого на ее имя взяли заем. Ущерб - 470 евро.