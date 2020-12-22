СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщин обманули

18 декабря в полицию сообщили, что в Силламяэ 48-летняя женщина перевела деньги за купленный товар, но так и не получила его. Размер ущерба - около 400 евро.
В тот же день в Нарвское отделение полиции пришло заявление о том, что с 32-летней женщиной связался по телефону человек, который представился сотрудником "AnyDesk" и предложил возможность заработать деньги. Для этого пострадавшую попросили дать коды Smart-ID, что женщина и сделала. После этого на ее имя взяли заем. Ущерб - 470 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.