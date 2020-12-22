Вт, 22.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщин обманули

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

18 декабря в полицию сообщили, что в Силламяэ 48-летняя женщина перевела деньги за купленный товар, но так и не получила его. Размер ущерба - около 400 евро.

В тот же день в Нарвское отделение полиции пришло заявление о том, что с 32-летней женщиной связался по телефону человек, который представился сотрудником "AnyDesk" и предложил возможность заработать деньги. Для этого пострадавшую попросили дать коды Smart-ID, что женщина и сделала. После этого на ее имя взяли заем. Ущерб - 470 евро. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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