Рождественские деды приноравливаются к ограничениям

Праздники у рождественского деда с большим стажем Калева на сей раз пройдут в самоизоляции, поскольку на прошлой неделе он соприкасался с человеком, у которого выявили коронавирус. "Сижу сейчас дома и мне вообще нежелательно выходить на улицу", - смирился он с домашними праздниками.