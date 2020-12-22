Вт, 22.12.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
3 мин для прочтения

Рождественские деды приноравливаются к ограничениям

Рождественский дед Вальдемар с гномом. "Мы поставили нынче перед собой цель, насколько возможно спасти Рождество!"

ФОТО: Maila Meldre

В ковидный год рождественские деды открыли, что рождественскую радость можно доставлять в семьи и не заходя в дом: кто-то поздравляет по видеомосту, кто-то машет рукой за окном. Классические посещения домов тоже исчезли не полностью, однако при этом тщательно продумываются меры безопасности.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Праздники у рождественского деда с большим стажем Калева на сей раз пройдут в самоизоляции, поскольку на прошлой неделе он соприкасался с человеком, у которого выявили коронавирус. "Сижу сейчас дома и мне вообще нежелательно выходить на улицу", - смирился он с домашними праздниками.

Рождественская деревня могла не состояться

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back