Рождественские деды приноравливаются к ограничениям

В ковидный год рождественские деды открыли, что рождественскую радость можно доставлять в семьи и не заходя в дом: кто-то поздравляет по видеомосту, кто-то машет рукой за окном. Классические посещения домов тоже исчезли не полностью, однако при этом тщательно продумываются меры безопасности.
Праздники у рождественского деда с большим стажем Калева на сей раз пройдут в самоизоляции, поскольку на прошлой неделе он соприкасался с человеком, у которого выявили коронавирус. "Сижу сейчас дома и мне вообще нежелательно выходить на улицу", - смирился он с домашними праздниками.