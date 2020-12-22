ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Поздравляем, дорогие читатели!

Газету, которая 30 лет доносит до читателей актуальные местные события, являясь таким образом и местным хроникером, невозможно было бы делать без многочисленного круга читателей. Независимую прессу можно делать только тогда, когда есть читатели, согласные платить за ее содержание. Это и есть главное, что отличает свободную прессу от остальных медийных продуктов.

За 30 лет вышло 7118 номеров "Северного побережья". Параллельно этому нынче ида-вируские новости публиковались и на нашем веб-портале, читаемом по всей Эстонии. В нынешнем уже уходящем году мы опубликовали более 2300 статей как на эстонском, так и на русском языке. Мы старались по возможности разносторонне и объективно отражать жизнь Ида-Вирумаа. Круг читателей "Põhjarannik" и русскоязычного "Северного побережья" превышает 100000 человек.

При сегодняшнем огромном инфопотоке важно немного упорядочивать эти дебри, и "Северное побережье" делает это, стараясь сосредоточить в своих изданиях важнейшее из происходящего в Ида-Вирумаа, отстаивать интересы уезда и быть трибуной, с которой оглашаются разные взгляды и точки зрения. В том и состоит главная уникальность "Северного побережья" для любого, кто ощущает свою связь с Ида-Вирумаа.

Проведенное в ноябре исследование читательского мнения, о результатах которого мы пишем в сегодняшней газете, указывает, что подавляющее большинство читателей считают "Северное побережье" достоверным и объективным источником информации, оперативно и интересно отражающим местную жизнь. Такой отклик, а также комментарии и предложения читателей важны для нас, ведь всегда остается пространство, чтобы развиваться и становиться еще лучше.