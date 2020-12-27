В Ида-Вирумаа снизился основной показатель заражения коронавирусом

Согласно данным Департамента здоровья, опубликованным в субботу, в Ида-Вирумаа заболеваемость на 100 000 жителей за последние 14 дней впервые после 8 декабря упала ниже тысячи - до 982,4.

Положительные изменения зафиксированы и в Нарве, где выздоровел 71 человек, а новых заболевших только 9. В Нарве сейчас 652 больных.

Несмотря на то что уровень заболеваемости снизился, в Ида-Вирумаа он по-прежнему является самым высоким по сравнению с другими уездами, но разница со средним показателем по Эстонии, который в настоящее время составляет 550,3, сокращается.

Самый высокий уровень заболеваемости - 1145 - был зафикисрован в Ида-Вирумаа 17 декабря.

За истекшие сутки в Ида-Вирумаа зарегистрированы 44 новых инфицированных. Впервые во время осенней вспышки коронавируса в Ида-Вирумаа диагностировано меньше новых инфицированных, чем в Ляэне-Вирумаа, где коронавирус был диагностирован у 55 человек.

Газета "Virumaa Teataja" писала, что большинство новых инфицированных в Ляэне-Вирумаа - это жители дома престарелых Имасту, что неподалеку от Тапа.

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья находятся в общей сложности более 5500 жителей Вирумаа, из которых 1599 инфицированы.