ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Елена Розинко: "Надеюсь, что вакцина поможет быстрее вернуться к нормальной жизни"

- Я вообще фанат вакцинации. Я считаю, что вакцинация от коронавируса очень необходима, - сказала Елена Розинко, которая по окончании резидентуры станет врачом-инфекционистом и была первой, кому в Эстонии сделали прививку от коронавируса.

Она отметила, что не испытывает ни малейшего страха перед вакцинацией, но внимание к этому оказалось неожиданным. "Это так подняло адреналин, что я ничего не почувствовал", - сказала Елена.

- Надеюсь, что если большинство людей будет вакцинировано, то мы сможем снова отправиться в путешествие и встретиться с родственниками. Тогда мы вернемся к повседневной жизни, - сказала она.

Елена Розинко - уроженка Кохтла-Ярве, с осени работает в COVID-отделении Ида-Вируской центральной больницы, где занимается лечением больных, инфицированных коронавирусом. "Рабочая нагрузка очень высока. Я осматриваю своих пациентов и по выходным. Сейчас у меня одиннадцать пациентов", - сказала Елена, добавив, что вакцинация помогает чувствовать себя более защищенной, однако меры предосторожности и правила все же необходимо соблюдать.

Старший врач отделения пульмонологии Ида-Вируской центральной больницы Вероника Ильина, привитая второй после Розинко, также сказала, что работать приходится в очень напряженной обстановке и, например, в эту субботу в отделении было всего два свободных места.

По словам Ильиной, ни один врач в их отделении не сомневается в необходимости вакцинации. "Медсестры и средний медперсонал также начали спрашивать у врачей дополнительную информацию о вакцинации", - сказала она.

Главный врач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс заявил, что вакцинация очень важна для прорыва в борьбе с коронавирусом, но это не решит сложную ситуацию в больнице в ближайшие месяцы. Количество вакцинированных должно быть достаточно большим, чтобы повлиять на болезнь. "Вакцинация, вероятно, подарит нам прекрасное лето. Это в первую очередь профилактическая мера. Для людей, которые не заболели, это луч надежды, что мы сможем дышать немного спокойнее и с большей уверенностью смотреть в будущее", - сказал он.

В Ида-Вируской центральной больнице в настоящее время 72 места для лечения коронавирусных больных, большинство из этих мест заполнены. "В ближайшее время придется увеличить количество мест, ничего другого не остается. Скоро будут готовы следующие 12 коек. На данный момент сложнее всего с медсестрами. Медсестер не хватает по всему фронту работ", - сказал он.