СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Попала под машину, из которой вышла

Клиент разбуянился в такси

24 декабря в полицию сообщили, что на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве клиент, воспользовавшийся услугой такси, угрожал водителю и повредил защитное ограждение в такси.

Угрожавшего ножом задержали

24 декабря в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве полиция задержала в качестве подозреваемого 50-летнего мужчину, который угрожал ножом своей спутнице жизни.

Женщину обманули при покупке одежды

22 декабря в Йыхвиское отделение полиции поступило заявление о том, что 24 ноября 57-летняя женщина перевела деньги женщине, которая продавала одежду через аккаунт в социальной сети. Товар потерпевшая не получила, и деньги ей не вернули. Размер причиненного ущерба - около 135 евро.

Со склада украли деньги и инструменты

23 декабря полиции сообщили, что неизвестный преступник украл наличные деньги и рабочие инструменты из складского здания на Нарвском шоссе в Йыхви. Ущерб - приблизительно 500 евро.

Квартирант унес телевизор

25 декабря 48-летняя женщина сообщила в полицию, что из ее сдаваемой в аренду квартиры на улице Калеви в Кохтла-Ярве украли телевизор. Размер нанесенного ущерба - примерно 380 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ