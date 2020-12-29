СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Попала под машину, из которой вышла
26 декабря в 14.50 на 155-м километре шоссе Таллинн - Нарва в деревне Онтика Тойлаской волости 23-летняя женщина, выйдя из легкового автомобиля "Volkswagen Touareg", которым управлял 48-летний мужчина, упала, и ее нога оказалась под колесами тронувшегося с места автомобиля. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для осмотра.
Клиент разбуянился в такси
24 декабря в полицию сообщили, что на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве клиент, воспользовавшийся услугой такси, угрожал водителю и повредил защитное ограждение в такси.
Угрожавшего ножом задержали
24 декабря в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве полиция задержала в качестве подозреваемого 50-летнего мужчину, который угрожал ножом своей спутнице жизни.
Женщину обманули при покупке одежды
22 декабря в Йыхвиское отделение полиции поступило заявление о том, что 24 ноября 57-летняя женщина перевела деньги женщине, которая продавала одежду через аккаунт в социальной сети. Товар потерпевшая не получила, и деньги ей не вернули. Размер причиненного ущерба - около 135 евро.
Со склада украли деньги и инструменты
23 декабря полиции сообщили, что неизвестный преступник украл наличные деньги и рабочие инструменты из складского здания на Нарвском шоссе в Йыхви. Ущерб - приблизительно 500 евро.
Квартирант унес телевизор
25 декабря 48-летняя женщина сообщила в полицию, что из ее сдаваемой в аренду квартиры на улице Калеви в Кохтла-Ярве украли телевизор. Размер нанесенного ущерба - примерно 380 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.