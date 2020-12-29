ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда начнут вакцинировать остальных работников передовой линии?

В минувшее воскресенье в Эстонии началась вакцинация против коронавируса среди медиков, но они - лишь часть работников, оказывающих жизненно важные услуги.
Руководитель региональной кризисной комиссии и Идаского спасательного центра АЙЛАР ХОЛЬЦМАНН:
- Эта так называемая передовая линия разделена надвое. В первой части вакцинируют медицинских работников, персонал и жильцов домов попечения, а также людей старше 70 лет. В общем это довольно большое количество людей. Лишь затем идут остальные работники, оказывающие жизненно важные услуги, такие как полицейские, спасатели, но также, к примеру, работники отопительных и водопроводно-канализационных предприятий.
Но в какой день или на какой неделе начнут вакцинировать, например, спасателей, об этом у меня информации нет. Многое зависит и от того, как будут двигаться поставки вакцины.