ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда начнут вакцинировать остальных работников передовой линии?

Руководитель региональной кризисной комиссии и Идаского спасательного центра АЙЛАР ХОЛЬЦМАНН:

- Эта так называемая передовая линия разделена надвое. В первой части вакцинируют медицинских работников, персонал и жильцов домов попечения, а также людей старше 70 лет. В общем это довольно большое количество людей. Лишь затем идут остальные работники, оказывающие жизненно важные услуги, такие как полицейские, спасатели, но также, к примеру, работники отопительных и водопроводно-канализационных предприятий.