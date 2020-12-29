Вт, 29.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда начнут вакцинировать остальных работников передовой линии?

Айлар Хольцманн.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В минувшее воскресенье в Эстонии началась вакцинация против коронавируса среди медиков, но они - лишь часть работников, оказывающих жизненно важные услуги.

Руководитель региональной кризисной комиссии и Идаского спасательного центра АЙЛАР ХОЛЬЦМАНН:

- Эта так называемая передовая линия разделена надвое. В первой части вакцинируют медицинских работников, персонал и жильцов домов попечения, а также людей старше 70 лет. В общем это довольно большое количество людей. Лишь затем идут остальные работники, оказывающие жизненно важные услуги, такие как полицейские, спасатели, но также, к примеру, работники отопительных и водопроводно-канализационных предприятий.

Но в какой день или на какой неделе начнут вакцинировать, например, спасателей, об этом у меня информации нет. Многое зависит и от того, как будут двигаться поставки вакцины.

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