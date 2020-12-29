ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Инъекция надежды

Стоит иметь в виду, что в ближайшие месяцы в повседневной жизни ничего особо не изменится. Доля вакцинированных поначалу будет мала и влияние вакцинации не сразу проявится. Поэтому ставшие в последнее время нормой ношение маски, соблюдение дистанции и прочие правила и ограничения будут все еще неизбежны, чтобы обуздать распространение вируса.

Если же постепенно вырастет количество работников здравоохранения, защищенных от заражения, то это уменьшит вероятность обвала медицинской системы по причине выхода из строя большого количества врачей, медсестер и сиделок. Если потихоньку вакцинированы будут также жильцы попечительских домов, люди старше 70 лет, страдающие хроническими заболеваниями и другие входящие в группу риска люди, то справляться с этим вирусом и жить рядом с ним станет уже значительно проще.