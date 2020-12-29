ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Инъекция надежды

Стартовавшая в Эстонии вакцинация от коронавируса поначалу стала знаковым событием, вселяющим надежду на то, что возвращение к доковидному укладу жизни все же не является невозможным.
Стоит иметь в виду, что в ближайшие месяцы в повседневной жизни ничего особо не изменится. Доля вакцинированных поначалу будет мала и влияние вакцинации не сразу проявится. Поэтому ставшие в последнее время нормой ношение маски, соблюдение дистанции и прочие правила и ограничения будут все еще неизбежны, чтобы обуздать распространение вируса.
Если же постепенно вырастет количество работников здравоохранения, защищенных от заражения, то это уменьшит вероятность обвала медицинской системы по причине выхода из строя большого количества врачей, медсестер и сиделок. Если потихоньку вакцинированы будут также жильцы попечительских домов, люди старше 70 лет, страдающие хроническими заболеваниями и другие входящие в группу риска люди, то справляться с этим вирусом и жить рядом с ним станет уже значительно проще.
Естественно, что часть людей колеблются в случае новой вакцины, опасаясь ее возможных побочных воздействий, ведь любая новая и неизвестная вещь порождает сомнения. Однако стоит согласиться с главврачом Ида-Вируской центральной больницы Тоомасом Карийсом, который в сегодняшнем номере "СП" отмечает, что в медицине врачи взвешивают соотношение предполагаемой пользы и вреда. "Сейчас у нас есть причина надеяться, что та польза, которую может принести эта вакцина, наверняка перевесит ее возможные побочные эффекты", - находит он.