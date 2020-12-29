Канцлер права: Вируская тюрьма нарушает права детей заключенных

Канцлер права Юлле Мадизе, являющаяся также детским омбудсменом, начала изучать порядок проведения свиданий в Вируской тюрьме, расположенной в Йыхви, в связи с обращением одного заключенного. Тюрьма объяснила, что заключенному разрешается длительное свидание со своим ребенком только в том случае, если на это имеется письменное согласие второго родителя или опекуна. Тюрьма требует согласия второго родителя или опекуна также для досмотра ребенка с полным раздеванием.

Министерство юстиции: несовершеннолетних используют для проноса запрещенных веществ

Советник по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ сказала, что поводом для письма канцлера права стала практика обыска несовершеннолетних от 14 лет и старше в связи со случаем, когда несовершеннолетний старше 14 лет хотел посетить заключенного, содержащегося в отделении усиленного надзора. По словам Сихтмяэ, практика в отношении детей младше 14 лет отличается.

- Одна из задач тюрьмы - обеспечить безопасность заключенных, находящихся в тюрьме, и других находящихся на территории лиц. При этом тюрьма должна позаботиться о том, чтобы к заключенным не попали запрещенные вещества или предметы, могущие представлять угрозу безопасности и порядку в тюрьме. К сожалению, в тюрьмах бывают ситуации, когда детей пытаются использовать для доставки в тюрьму запрещенных предметов и веществ, - сказала Сихтмяэ.

По ее словам, длительные свидания проходят без надзора в уединенных помещениях, где возможно легко передать заключенному запрещенные вещества и предметы.

- Таким образом, мы должны применять общую практику досмотра, то есть досмотра с раздеванием, и при досмотре детей. Речь идет о визуальном контроле и ощупывании одежды ребенка. Более тщательный досмотр несовершеннолетнего старше 14 лет производится только в случае обоснованного подозрения, что в теле несовершеннолетнего спрятаны запрещенные вещества или предметы. В таком случае несовершеннолетнего досматривает медицинский работник. В отношении ребенка младше 14 лет обследование полостей тела ни в коем случае не проводится. При обоснованном подозрении свидание могут отменить, - отметила Сихтмяэ.

Канцлер права хочет получить ответ на свое письмо к 1 февраля будущего года, и Сихтмяэ сказала, что "если после этого разногласия с канцелярией канцлера права останутся, то мы их подробно обсудим".