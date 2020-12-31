СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вылетевший с дороги грузовик перевернулся

Парень напал на улице
28 декабря в полицию сообщили, что в Нарве на улице Мыйза 20-летний парень ударил 30-летнего мужчину. Полиция задержала напавшего в качестве подозреваемого.
Мошенники под видом работников банка обманули двух женщин
28 декабря в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что 22 декабря представившиеся работниками "Swedbank" мошенники выманили у 38-летней женщины 8000 евро.
В тот же день Нарвское отделение полиции начало уголовное производство в связи с тем, что представившиеся работниками "Swedbank" мошенники выманили у 68-летней женщины 360 евро.
В Силламяэ на улице ударили мужчину
29 декабря полиция начала уголовное производство в связи с тем, что 28 декабря на улице Кеск в Силламяэ 36-летний мужчина ударил 42-летнего.
Напавшего на сожительницу задержали
29 декабря полиция получила вызов на улицу Пяхклимяэ в Нарве, где 19-летний парень напал на свою сожительницу. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого.
В Кохтла-Ярве молодой мужчина угрожал женщине
29 декабря в полицию сообщили, что в здании на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 22-летний мужчина угрожал 54-летней женщине. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.
Кража из деревенского дома в Люганузе
29 декабря в полицию сообщили, что из сарая деревенского дома в Люганузеской волости украли газонокосилку и триммер. Ущерб составил около 1000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.