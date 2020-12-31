Пн, 4.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Вылетевший с дороги грузовик перевернулся
28-29 декабря 2020 г.

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

28 декабря в 00.52 в Люганузеской волости на 146-м километре шоссе Таллинн - Нарва грузовик "Iveco Stralis" с прицепом, которым управлял 57-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, вылетел затем с дороги и перевернулся на бок. Скорая помощь доставила водителя в Ида-Вирускую центральную больницу.

Парень напал на улице 

28 декабря в полицию сообщили, что в Нарве на улице Мыйза 20-летний парень ударил 30-летнего мужчину. Полиция задержала напавшего в качестве подозреваемого. 

Мошенники под видом работников банка обманули двух женщин 

28 декабря в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что 22 декабря представившиеся работниками "Swedbank" мошенники выманили у 38-летней женщины 8000 евро. 

В тот же день Нарвское отделение полиции начало уголовное производство в связи с тем, что представившиеся работниками "Swedbank" мошенники выманили у 68-летней женщины 360 евро. 

В Силламяэ на улице ударили мужчину 

29 декабря полиция начала уголовное производство в связи с тем, что 28 декабря на улице Кеск в Силламяэ 36-летний мужчина ударил 42-летнего. 

Напавшего на сожительницу задержали 

29 декабря полиция получила вызов на улицу Пяхклимяэ в Нарве, где 19-летний парень напал на свою сожительницу. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого. 

В Кохтла-Ярве молодой мужчина угрожал женщине 

29 декабря в полицию сообщили, что в здании на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 22-летний мужчина угрожал 54-летней женщине. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе начатого уголовного производства.

Кража из деревенского дома в Люганузе

29 декабря в полицию сообщили, что из сарая деревенского дома в Люганузеской волости украли газонокосилку и триммер. Ущерб составил около 1000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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