ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы надеетесь сделать в Рийгикогу?
Поскольку социал-демократ Катри Райк отказалась от должности депутата Рийгикогу в связи с желанием занять пост мэра Нарвы, вместо нее в парламент пройдет Эдуард Одинец.
Поскольку социал-демократ Катри Райк отказалась от должности депутата Рийгикогу в связи с желанием занять пост мэра Нарвы, вместо нее в парламент пройдет Эдуард Одинец.
- Хочу делать свою работу с душой и честно. Быть тем, кем должен быть член Рийгикогу: законодателем, направляющим работу правительства через эти самые законы. В оппозиции это непросто, но если вовремя обращать внимание на истинные проблемы или требующие решения вопросы и при необходимости делать это неоднократно, то можно свернуть горы.
Поскольку я по образованию педагог и в той или иной степени связан с этой сферой много лет, то надеюсь, что образовательная тематика - это то, чем я смогу углубленно заниматься. Разумеется, родной уезд тоже нельзя оставлять без внимания, и здесь важная тема ближайшего времени - планирование справедливого перехода, чтобы он действительно был справедливым в отношении Ида-Вирумаа. Не чужды мне и темы сферы интеграции. Скоро в Рийгикогу поступит новая программа развития этой сферы на следующие десять лет, этим нужно заняться более серьезно.