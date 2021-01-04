ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхви отметил годовщину перемирия
101 год назад в 10.30 умолкло оружие в Освободительной войне. Однако церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата 3 января в Йыхви и в этом году прошла не тише обычного.
101 год назад в 10.30 умолкло оружие в Освободительной войне. Однако церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата 3 января в Йыхви и в этом году прошла не тише обычного.
- Сегодня мы здесь, как и каждый год, чтобы почтить память тех, ценой жизни которых родилось эстонское государство, - сказал Калев Наур из оргкомитета. - Нынешнее мероприятие мы не рекламировали, но это событие в истории эстонского государства стоит на одном уровне с Декларацией независимости и Тартуским миром.
- В этой тяжелой ситуации на войну пошли в первую очередь те, кто обладал повышенным чувством долга и понятием о чести, - сказала выступавшая от имени Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст.
Молебен отслужил капеллан Аго Ранд.