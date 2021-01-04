Вт, 5.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
1 мин для прочтения

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхви отметил годовщину перемирия

101 год назад в 10.30 умолкло оружие в Освободительной войне. Однако церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата 3 января в Йыхви и в этом году прошла не тише обычного.

- Сегодня мы здесь, как и каждый год, чтобы почтить память тех, ценой жизни которых родилось эстонское государство, - сказал Калев Наур из оргкомитета. - Нынешнее мероприятие мы не рекламировали, но это событие в истории эстонского государства стоит на одном уровне с Декларацией независимости и Тартуским миром.

- В этой тяжелой ситуации на войну пошли в первую очередь те, кто обладал повышенным чувством долга и понятием о чести, - сказала выступавшая от имени Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст.

Молебен отслужил капеллан Аго Ранд.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back