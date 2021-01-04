ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхви отметил годовщину перемирия

- Сегодня мы здесь, как и каждый год, чтобы почтить память тех, ценой жизни которых родилось эстонское государство, - сказал Калев Наур из оргкомитета. - Нынешнее мероприятие мы не рекламировали, но это событие в истории эстонского государства стоит на одном уровне с Декларацией независимости и Тартуским миром.