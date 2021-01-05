ОДИН ВОПРОС ⟩ Насколько тяжело в эмоциональном плане вы пережили это?

- Все три года были для меня сложными в плане эмоций. Через какое-то время я научился с этими эмоциями бороться, но есть мои родители, семья, по которым это бьет больше всего.

Два последних месяца были особо, скажем так, жесткими, ведь негатив не делает эту жизнь прекраснее. Когда читал про весь этот негатив, то видел, что он как минимум спорен, и тут я даже не говорю про хамство, а только про критику. На любую критику я всегда мог ответить, но занял позицию, что не буду хамить и бросать громкие фразы, как Тармо Таммисте (политический оппонент из Нарвского горсобрания. - И.С.), а буду выдерживать нейтралитет по отношению ко всем. Эту позицию я буду и дальше занимать, потому что для меня человеческие качества на первом месте.