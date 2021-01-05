ПОЖАРЫ ⟩ Пострадал в огне

ПОЖАРЫ ⟩ Пострадал в огне1-4 января 2021 г.
1 января в 18.40 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Йыэсуу в Нарве в непосредственной близости от других жилых домов горит двухэтажный деревянный дом.
1 января в 18.40 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Йыэсуу в Нарве в непосредственной близости от других жилых домов горит двухэтажный деревянный дом.
Прибывшая на место происшествия спасательная команда локализовала возгорание к 19.14, а пострадавшего от возгорания жильца передала скорой помощи. Пока неизвестно, в результате чего начался пожар.
4 января в 5.07 спасатели получили сообщение о том, что на Электрияама теэ в Нарве вблизи жилых домов и других транспортных средств открытым пламенем горит легковой автомобиль.
В 5.28 спасатели потушили пожар, здания и другие автомобили не пострадали. Причина возгорания неизвестна.