Вт, 5.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ПОЖАРЫ ⟩ Пострадал в огне
1-4 января 2021 г.

Машина спасателей. Фото иллюстративное.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

1 января в 18.40 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Йыэсуу в Нарве в непосредственной близости от других жилых домов горит двухэтажный деревянный дом.

Прибывшая на место происшествия спасательная команда локализовала возгорание к 19.14, а пострадавшего от возгорания жильца передала скорой помощи. Пока неизвестно, в результате чего начался пожар. 

Горела машина

4 января в 5.07 спасатели получили сообщение о том, что на Электрияама теэ в Нарве вблизи жилых домов и других транспортных средств открытым пламенем горит легковой автомобиль. 

В 5.28 спасатели потушили пожар, здания и другие автомобили не пострадали. Причина возгорания неизвестна.

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