ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Шанс для Нарвы

До сих пор город Нарва нередко пытался противостоять государству, когда оно желало что-нибудь тут сделать. Вспомним хотя бы неразбериху с Нарвским музеем или Свободной сценой. Не говоря уж о непонятном поведении во время выдвижения Нарвы в культурные столицы Европы. Теперь появился шанс стать для государства партнером и благодаря этому ускорить свое развитие.

В последние десятилетия Нарвой правили, будто удельным княжеством, где все решало одно лицо. Десять с лишним лет тому назад им был бизнесмен Александр Моисеев, в конце концов севший в тюрьму за дачу взятки. Затем решения в Нарве принимал тоже действовавший на ниве предпринимательства Алексей Воронов, которого в конце концов посадили в тюрьму за взятие взятки. Возникшее безвластие в прежнем властном лагере дало оппозиции возможность свернуть власть, годами проворачивавшую дела с коррупционным душком. Символично, что новым главой города становится бывший министр внутренних дел. Вопрос в том и состоит: воспользуется Нарва шансом сделать свою власть честной, прозрачной и исходящей из интересов горожан или же речь пойдет о временной турбуленции?