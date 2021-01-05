Вт, 5.01.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Шанс для Нарвы

Нарва.

ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Если посмотреть на реакцию медиаканалов и на то, как подробно СМИ рассматривают смену мэра Нарвы, то может сложиться впечатление, будто избранию Катри Райк в руководители приграничного города придают слишком уж большое значение. Ведь ясно, что внезапная смена мэра не приведет к каким-то резким переменам, да и вообще вопрос, успеет ли новый мэр сделать что-нибудь мало-мальски значимое до октябрьских выборов.

До сих пор город Нарва нередко пытался противостоять государству, когда оно желало что-нибудь тут сделать. Вспомним хотя бы неразбериху с Нарвским музеем или Свободной сценой. Не говоря уж о непонятном поведении во время выдвижения Нарвы в культурные столицы Европы. Теперь появился шанс стать для государства партнером и благодаря этому ускорить свое развитие.

В последние десятилетия Нарвой правили, будто удельным княжеством, где все решало одно лицо. Десять с лишним лет тому назад им был бизнесмен Александр Моисеев, в конце концов севший в тюрьму за дачу взятки. Затем решения в Нарве принимал тоже действовавший на ниве предпринимательства Алексей Воронов, которого в конце концов посадили в тюрьму за взятие взятки. Возникшее безвластие в прежнем властном лагере дало оппозиции возможность свернуть власть, годами проворачивавшую дела с коррупционным душком. Символично, что новым главой города становится бывший министр внутренних дел. Вопрос в том и состоит: воспользуется Нарва шансом сделать свою власть честной, прозрачной и исходящей из интересов горожан или же речь пойдет о временной турбуленции?

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