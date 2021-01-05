Вт, 5.01.2021
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Алутагузеская волость построит в наступившем году множество велопешеходных дорог

Важным знаковым словом для инвестиций в Алутагузе является также "канализация"; ее обновлением или созданием занимаются как в Куремяэ (на снимке), так и в Пагари, Тудулинна и Каукси.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеская волость продолжит начатые стройки и сделает ставку на улучшение возможностей передвижения для жителей.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В наступившем году у Алутагузеской волости на инвестиции будет чуть больше трех миллионов евро, два миллиона из которых возьмут из волостного бюджета, 0,85 миллиона составят пособия и 0,29 миллиона выделит иллукаский фонд развития. 

Крупнейшие инвестиции в 2021 году 

  • Пешеходно-велосипедные дороги (Aлайыэ, Кийкла - Ратва, Пагари - Атсалама, Тудулинна - тудулиннаское кладбище) - 550000€
  • Пешеходно-велосипедная дорога Каукси - Куру и парковки - 263000€
  • Ландшафтная архитектура и наружные сети пляжного здания в Каукси - 198540€
  • Строительство Васкнарвского порта - 193828€
  • Фасад и лестницы спортхолла иллукаской школы - 176940€

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