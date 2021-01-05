Алутагузеская волость построит в наступившем году множество велопешеходных дорог
Алутагузеская волость продолжит начатые стройки и сделает ставку на улучшение возможностей передвижения для жителей.
Алутагузеская волость продолжит начатые стройки и сделает ставку на улучшение возможностей передвижения для жителей.
В наступившем году у Алутагузеской волости на инвестиции будет чуть больше трех миллионов евро, два миллиона из которых возьмут из волостного бюджета, 0,85 миллиона составят пособия и 0,29 миллиона выделит иллукаский фонд развития.