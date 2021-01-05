СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На мужчину распылили газ

Две молодые женщины попали в больницу

3 января днем в результате ДТП в Люганузеской волости пострадали две девушки. По данным полиции, в 15.35 в деревне Пуртсе на 141-м километре шоссе Таллинн - Нарва 19-летний водитель не справился с управлением автомобилем "Renault Megane" и въехал в канаву. Две 20-летние женщины, находившиеся в машине в качестве пассажиров, были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки здоровья.