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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На мужчину распылили газ
30 декабря 2020 г. - 3 января 2021 г.

Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

30 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 34-летний мужчина распылил газ в направлении 24-летнего мужчины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 

Две молодые женщины попали в больницу 

3 января днем в результате ДТП в Люганузеской волости пострадали две девушки. По данным полиции, в 15.35 в деревне Пуртсе на 141-м километре шоссе Таллинн - Нарва 19-летний водитель не справился с управлением автомобилем "Renault Megane" и въехал в канаву. Две 20-летние женщины, находившиеся в машине в качестве пассажиров, были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки здоровья. 

Пенсионерка стала жертвой мошенников

30 декабря в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что мошенники, предложившие 67-летней женщине возможность инвестиции, украли у нее в общей сложности почти 2300 евро. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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