СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На мужчину распылили газ

Две молодые женщины попали в больницу
3 января днем в результате ДТП в Люганузеской волости пострадали две девушки. По данным полиции, в 15.35 в деревне Пуртсе на 141-м километре шоссе Таллинн - Нарва 19-летний водитель не справился с управлением автомобилем "Renault Megane" и въехал в канаву. Две 20-летние женщины, находившиеся в машине в качестве пассажиров, были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки здоровья.
Пенсионерка стала жертвой мошенников
30 декабря в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что мошенники, предложившие 67-летней женщине возможность инвестиции, украли у нее в общей сложности почти 2300 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.