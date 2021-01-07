СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве орудовали уличные грабители

3 января в полицию поступило сообщение, что у магазина на улице Калеви в Кохтла-Ярве напали на 33-летнего мужчину и отняли у него мобильный телефон. Предварительная оценка ущерба - 120 евро.

Пенсионерка набросилась на ребенка

31 декабря полиция возбудила уголовное производство по факту того, что в частном доме в городе Нарва-Йыэсуу 81-летняя женщина набросилась на мальчика, нанеся ему телесные повреждения.

Напал на мужчину

4 января в полицию сообщили, что в частном доме в Силламяэ 19-летний молодой человек ударил мужчину, который пострадал.

Отца задержали за насилие

2 января в полицию поступило сообщение, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве 41-летний мужчина ударил свою дочь, нанеся ей телесные повреждения. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Две женщины подверглись насилию

5 января в полицию сообщили, что в квартире дома на улице Эндла в Кохтла-Ярве 40-летний мужчина ударил свою супругу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

В тот же день было начато уголовное производство в связи с тем, что в квартире на улице Кастехейна в Кохтла-Ярве ударили 34-летнюю женщину.

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