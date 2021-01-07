Чт, 7.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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КОРОТКО ⟩ Подростков вывели с опасного льда

Лед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

4 января в 17.53 в центр тревоги сообщили, что в Силламяэ на тонкий лед вышли подростки. Прибывшие на место спасатели помогли двум подросткам сойти с опасного тонкого льда и затем передали их полиции. С 15 декабря по всей Эстонии запрещено выходить на лед на внутренних водоемах. 

Прием мэра по телефону

Катри Райк.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees /

Мэр Нарвы Катри Райк будет отвечать на вопросы жителей по телефону или по "Skype". Для каждого звонящего предусмотрено максимум 15 минут, сообщило горуправление. Для регистрации на прием к мэру надо связаться с его секретарем. Дистанционный прием нарвского мэра будет проходить с 13 января по средам с 16 до 17 часов.

Пожар в бане на улице Пингвийни

6 января в 14.15 центр тревоги получил сообщение, что в Нарве в районе садоводческих товариществ на улице Пингвийни открытым пламенем горит здание бани, рядом с которым припаркованы два легковых автомобиля. Спасатели ликвидировали пожар в 5.06; люди, а также стоявшие поблизости машины и другие здания не пострадали. 

Продажа чужого телефона обошлась дорого

Вируский уездный суд в уголовном порядке наказал женщину, которая нашла на нарвской улице телефон стоимостью более 300 евро и продала его неизвестному лицу за 10 евро. Поскольку по закону надо сообщать о чужих найденных вещах в полицию, а она обратила эту находку в свою пользу, то Александру (33) отдали под суд и осудили в уголовном порядке. Ее приговорили к лишению свободы на один месяц условно и в гражданском порядке взыскали с нее причиненный владельцу ущерб - 334 евро. Кроме того, она должна заплатить государству 100 евро принудительных денег, взимаемых в случае обвинительного приговора. 

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