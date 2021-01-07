КОРОТКО ⟩ Подростков вывели с опасного льда

4 января в 17.53 в центр тревоги сообщили, что в Силламяэ на тонкий лед вышли подростки. Прибывшие на место спасатели помогли двум подросткам сойти с опасного тонкого льда и затем передали их полиции. С 15 декабря по всей Эстонии запрещено выходить на лед на внутренних водоемах.
Прием мэра по телефону
Мэр Нарвы Катри Райк будет отвечать на вопросы жителей по телефону или по "Skype". Для каждого звонящего предусмотрено максимум 15 минут, сообщило горуправление. Для регистрации на прием к мэру надо связаться с его секретарем. Дистанционный прием нарвского мэра будет проходить с 13 января по средам с 16 до 17 часов.
Пожар в бане на улице Пингвийни
6 января в 14.15 центр тревоги получил сообщение, что в Нарве в районе садоводческих товариществ на улице Пингвийни открытым пламенем горит здание бани, рядом с которым припаркованы два легковых автомобиля. Спасатели ликвидировали пожар в 5.06; люди, а также стоявшие поблизости машины и другие здания не пострадали.
Продажа чужого телефона обошлась дорого
Вируский уездный суд в уголовном порядке наказал женщину, которая нашла на нарвской улице телефон стоимостью более 300 евро и продала его неизвестному лицу за 10 евро. Поскольку по закону надо сообщать о чужих найденных вещах в полицию, а она обратила эту находку в свою пользу, то Александру (33) отдали под суд и осудили в уголовном порядке. Ее приговорили к лишению свободы на один месяц условно и в гражданском порядке взыскали с нее причиненный владельцу ущерб - 334 евро. Кроме того, она должна заплатить государству 100 евро принудительных денег, взимаемых в случае обвинительного приговора.