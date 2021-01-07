КОРОТКО ⟩ Подростков вывели с опасного льда

Прием мэра по телефону

Катри Райк. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees /

Мэр Нарвы Катри Райк будет отвечать на вопросы жителей по телефону или по "Skype". Для каждого звонящего предусмотрено максимум 15 минут, сообщило горуправление. Для регистрации на прием к мэру надо связаться с его секретарем. Дистанционный прием нарвского мэра будет проходить с 13 января по средам с 16 до 17 часов.

Пожар в бане на улице Пингвийни

6 января в 14.15 центр тревоги получил сообщение, что в Нарве в районе садоводческих товариществ на улице Пингвийни открытым пламенем горит здание бани, рядом с которым припаркованы два легковых автомобиля. Спасатели ликвидировали пожар в 5.06; люди, а также стоявшие поблизости машины и другие здания не пострадали.

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