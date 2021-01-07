ОДИН ВОПРОС ⟩ Был ли переворот в Нарве неожиданным?

Многолетний городской секретарь Нарвы АНТС ЛИЙМЕТС:
- Это стало результатом, с которым предыдущая коалиция считаться не хотела. Когда Катри Райк впервые попыталась совершить властный переворот, я сразу сказал, что так быстро не получится: сначала другая сторона должна между собой рассориться. Теперь так и вышло.
Я, конечно, сочувствую Катри. Ведь у нее будет до выборов всего десять месяцев, в течение которых она должна показать, что сделала что-то, однако в то же время другая сторона будет работать против.
Думаю, что среди чиновников очень большого противодействия Катри не будет. Может быть, только среди тех, кто очень поддакивал прежней власти, или среди тех руководителей ведомств, которые входили в компанию Воронова (коррупционера Алексея Воронова). Эти последние оказались в самой большой опасности, и ясно, что какую-то чистку Катри там сделать должна.