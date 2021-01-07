ОДИН ВОПРОС ⟩ Был ли переворот в Нарве неожиданным?

Многолетний городской секретарь Нарвы АНТС ЛИЙМЕТС:

- Это стало результатом, с которым предыдущая коалиция считаться не хотела. Когда Катри Райк впервые попыталась совершить властный переворот, я сразу сказал, что так быстро не получится: сначала другая сторона должна между собой рассориться. Теперь так и вышло.

Я, конечно, сочувствую Катри. Ведь у нее будет до выборов всего десять месяцев, в течение которых она должна показать, что сделала что-то, однако в то же время другая сторона будет работать против.