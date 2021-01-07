Женщину, грозившуюся убить пенсионера, отправили в тюрьму
Вируский уездный суд приговорил к частичному реальному заключению женщину, угрожавшую убить пожилого человека даже после того, как полиция увезла ее в арестантский дом.
Вируский уездный суд приговорил к частичному реальному заключению женщину, угрожавшую убить пожилого человека даже после того, как полиция увезла ее в арестантский дом.
Антонину (50) отправили под суд по обвинению в том, что 11 октября прошлого года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась проникнуть в один частный дом, выбила лопатой окно и грозилась убить находившегося в доме пожилого человека. Пожилой человек, будучи дома один, испугался, и вызванная на место полиция увезла Антонину в арестантский дом для протрезвления.