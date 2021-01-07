Чт, 7.01.2021
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Женщину, грозившуюся убить пенсионера, отправили в тюрьму

Вируский уездный суд.

ФОТО: Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к частичному реальному заключению женщину, угрожавшую убить пожилого человека даже после того, как полиция увезла ее в арестантский дом.

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Антонину (50) отправили под суд по обвинению в том, что 11 октября прошлого года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась проникнуть в один частный дом, выбила лопатой окно и грозилась убить находившегося в доме пожилого человека. Пожилой человек, будучи дома один, испугался, и вызванная на место полиция увезла Антонину в арестантский дом для протрезвления. 

Однако на следующий день после выхода из арестантского дома женщина опять явилась к дому пенсионера и стала угрожать ему убийством и причинением телесных повреждений. 

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