Женщину, грозившуюся убить пенсионера, отправили в тюрьму

Антонину (50) отправили под суд по обвинению в том, что 11 октября прошлого года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась проникнуть в один частный дом, выбила лопатой окно и грозилась убить находившегося в доме пожилого человека. Пожилой человек, будучи дома один, испугался, и вызванная на место полиция увезла Антонину в арестантский дом для протрезвления.