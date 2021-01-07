ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Коронавирус и введение общественности в заблуждение

Если сравнивать нынешнюю борьбу со спортом, то это последняя часть дистанции, когда силы у бегуна на самом деле на исходе, но нужно поднапрячься, чтобы дотерпеть до финиша.

Борьба эта трудная, потому что враг хоть и известен, но бой проходит как будто в условиях ограниченной видимости, и противник, пользуясь этим, может атаковать с самых неожиданных позиций, прибегая к новым приемам.

Мы никак не можем согласиться с мнением части эстонских журналистов и общественных деятелей, что осенняя вспышка коронавируса в Ида-Вирумаа была вызвана прежде всего тем, что в регионе с большим русскоязычным населением люди не информированы, поскольку живут в каком-то другом информационном пространстве. Эти догмы, возникшие много лет назад, уже давно не соответствуют действительности. Возникает вопрос: весной, когда вспышка была на Сааремаа, сааремасцы тоже жили в каком-то другом информационном пространстве?