Сб, 9.01.2021
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
1 мин для прочтения

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын ударил мать
6 января 2021 г.

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

6 января в полицию сообщили, что в Силламяэ в квартире по улице Кеск 22-летний мужчина ударил свою мать. 

В Тойла мужчина травмировал бывшую жену 

6 января в полицию поступило сообщение, что в частном доме, расположенном в Тойлаской волости, 40-летний мужчина ударил бывшую супругу, нанеся ей телесное повреждение.

На молодую женщину напали в подъезде 

6 января в полицию сообщили, что в подъезде многоквартирного дома на улице Лехола в Кохтла-Ярве напали на 21-летнюю женщину. Более точные обстоятельства случившегося расследуются. 

Отдала мошенникам большую сумму 

6 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что 45-летней женщине позвонил якобы банковский работник и сказал, что ее банковским счетом воспользовались злоумышленники. У пострадавшей спросили ее коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. После этого с банковского счета пострадавшей пропало около 11250 евро. 

Сделали перечисления без ведома владельца счета 

В тот же день в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что с банковского счета 26-летней женщины сделали без ее разрешения перечисления на другой счет. Ущерб составил около 2550 евро. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back