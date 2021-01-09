СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын ударил мать

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын ударил мать6 января 2021 г.
6 января в полицию сообщили, что в Силламяэ в квартире по улице Кеск 22-летний мужчина ударил свою мать.
6 января в полицию сообщили, что в Силламяэ в квартире по улице Кеск 22-летний мужчина ударил свою мать.
6 января в полицию поступило сообщение, что в частном доме, расположенном в Тойлаской волости, 40-летний мужчина ударил бывшую супругу, нанеся ей телесное повреждение.
6 января в полицию сообщили, что в подъезде многоквартирного дома на улице Лехола в Кохтла-Ярве напали на 21-летнюю женщину. Более точные обстоятельства случившегося расследуются.
6 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что 45-летней женщине позвонил якобы банковский работник и сказал, что ее банковским счетом воспользовались злоумышленники. У пострадавшей спросили ее коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. После этого с банковского счета пострадавшей пропало около 11250 евро.
В тот же день в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что с банковского счета 26-летней женщины сделали без ее разрешения перечисления на другой счет. Ущерб составил около 2550 евро.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.