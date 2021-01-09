ОПРОС ⟩ Заберете ли вы деньги из пенсионной ступени?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Айнар Эльберг: - Сейчас наверняка не заберу. Маловато также информации для принятия уравновешенного решения. Я, конечно, не согласен платить с этих денег подоходный налог. Забрав на 20 процентов меньше, в действительности вернул бы себе чуть ли не меньше, чем вложил, а жизнь за прошедшее время подорожала.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Индрек Рябин: - Я молодой и оставлю деньги в ступени. Пусть копятся. Рост был, правда, маленький, но зато без риска. Если инвестировать самому, то может показаться, что можно выиграть больше, но это обычно крепость задним умом и большинство большого дохода не зарабатывают. Работа у меня есть, и сейчас нет смысла жить более широко за счет будущего.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Ханнес Нийнепуу: - У меня пенсионный возраст не за горами, так что в течение оставшегося времени нереально инвестировать таким образом, чтобы деньги начали расти как на дрожжах. Или чтобы доходность была по крайней мере выше теперешней. Поэтому я вполне доволен и продолжу в старом духе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Айли Брандт: - Я заберу деньги и сама решу, как их потратить или инвестировать. До сих пор производительность фондов была смехотворно низкой, и когда обещают 50 евро добавки к пенсии, то сегодня это "деньги на конфеты", которые через несколько лет, когда я смогла бы ими воспользоваться, тем более стали бы мизерной суммой.