ОПРОС ⟩ Заберете ли вы деньги из пенсионной ступени?

В 2021 году в Эстонии вступила в силу пенсионная реформа, в результате которой участие во второй пенсионной ступени стало добровольным, а накопленные в ней деньги можно снять, уплатив налог в размере 20%.
Айнар Эльберг:
- Сейчас наверняка не заберу. Маловато также информации для принятия уравновешенного решения. Я, конечно, не согласен платить с этих денег подоходный налог. Забрав на 20 процентов меньше, в действительности вернул бы себе чуть ли не меньше, чем вложил, а жизнь за прошедшее время подорожала.
Индрек Рябин:
- Я молодой и оставлю деньги в ступени. Пусть копятся. Рост был, правда, маленький, но зато без риска. Если инвестировать самому, то может показаться, что можно выиграть больше, но это обычно крепость задним умом и большинство большого дохода не зарабатывают. Работа у меня есть, и сейчас нет смысла жить более широко за счет будущего.
Ханнес Нийнепуу:
- У меня пенсионный возраст не за горами, так что в течение оставшегося времени нереально инвестировать таким образом, чтобы деньги начали расти как на дрожжах. Или чтобы доходность была по крайней мере выше теперешней. Поэтому я вполне доволен и продолжу в старом духе.
Айли Брандт:
- Я заберу деньги и сама решу, как их потратить или инвестировать. До сих пор производительность фондов была смехотворно низкой, и когда обещают 50 евро добавки к пенсии, то сегодня это "деньги на конфеты", которые через несколько лет, когда я смогла бы ими воспользоваться, тем более стали бы мизерной суммой.
Хейнар Уусталу:
- Так как дому требуется новая крыша и надо построить помещения для мытья, то я заберу деньги и подправлю свое жилье. Эти работы нужно сделать рано или поздно. Возраст уже такой, что если выполнить эти работы теперь, то на пенсии жилищные условия будут у меня получше.