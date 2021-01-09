ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Всех под одну гребенку

Наш уезд - один из крупнейших в Эстонии, и по показателям заражения он тоже пестрый, как лоскутное одеяло. Есть большие очаги и есть регионы, где распространение вируса минимально. И тем не менее правительство ввело все ограничения во всем уезде, в том числе и применительно к школам, будь то большая школа в Нарве или маленькая в Майдла.

Та же история со школами по интересам и с тренировками. Если уж закрывать, то всё. Репетиция хора в Йыхви или лыжная тренировка в Паннъярве - разницы нет (конечно, в отношении тренировок на свежем воздухе ограничения в итоге смягчили).

Разумеется, можно сказать, что нужно ведь где-то провести черту, и вроде бы проще всего это сделать по границе уездов. К сожалению, в таких решениях зачастую присутствует изрядное количество логических ошибок и даже абсурда, когда в приказном порядке закрывают и большие отели, и маленькие места размещения, где клиенты даже не контактируют с обслуживающим персоналом. С точки зрения государства и правительства, так проще всего, допущение исключений требует более сложных схем. Так случается, когда не умеют смотреть на ситуацию глазами простого человека или местной общины.

Очередной пример того, как общий запрет будит в людях строптивость и вызывает недоумение, описан в сегодняшнем "Северном побережье". Он касается общереспубликанского запрета на выход на лед, который ввели в то время, когда ледяной покров на водоемах день ото дня становился все крепче. Так у людей и складывается представление, что принимающие решения находятся высоко и далеко и не в курсе того, как на самом деле живут и думают люди.