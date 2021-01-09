КОРОТКО ⟩ Мужчина, угрожавший детям оружием, избежал наказания
Вируский уездный суд прекратил уголовное производство в отношении мужчины, который прошлым летом в Нарве угрожал детям пневматическим оружием.
Вируский уездный суд прекратил уголовное производство в отношении мужчины, который прошлым летом в Нарве угрожал детям пневматическим оружием.
Согласно обвинительному заключению, вечером 18 августа четыре девочки в возрасте от 10 до 12 лет разговаривали на улице, когда к ним подошел слегка нетрезвый мужчина и потребовал, чтобы девочки замолчали, потому что ему мешает их громкий разговор. Девочки ответили, что они не шумят. В ответ мужчина выхватил из-за спины пневматический пистолет и со словами, выражающими озлобление, направил его на девочек, пригрозив в числе прочего убить собаку одной из них. Девочки испугались и убежали.
Полиция возбудила уголовное производство. Прокуратура сочла, что вина мужчины была невелика и общественный интерес к производству по делу отсутствует, поэтому суд прекратил уголовное производство.
Однако мужчину обязали пройти социальную программу, обучающую управлению эмоциями, и заплатить в госказну 900 евро.
Вируский уездный суд приговорил к условному заключению Виктора (34), который выращивал в квартире наркотическую коноплю.
Виктора отдали под суд по обвинению в том, что в мае прошлого года он незаконно выращивал растения конопли в квартире, на полке в прихожей и на подоконнике в спальне, с целью изготовления наркотического вещества.
В обвинении отмечается, что мужчина делал это с целью предложить покурить готовую продукцию своему отцу. Суд приговорил Виктора к условному лишению свободы на срок семь месяцев с двухлетним испытательным сроком.