КОРОТКО ⟩ Мужчина, угрожавший детям оружием, избежал наказания

Согласно обвинительному заключению, вечером 18 августа четыре девочки в возрасте от 10 до 12 лет разговаривали на улице, когда к ним подошел слегка нетрезвый мужчина и потребовал, чтобы девочки замолчали, потому что ему мешает их громкий разговор. Девочки ответили, что они не шумят. В ответ мужчина выхватил из-за спины пневматический пистолет и со словами, выражающими озлобление, направил его на девочек, пригрозив в числе прочего убить собаку одной из них. Девочки испугались и убежали.

Полиция возбудила уголовное производство. Прокуратура сочла, что вина мужчины была невелика и общественный интерес к производству по делу отсутствует, поэтому суд прекратил уголовное производство.

Однако мужчину обязали пройти социальную программу, обучающую управлению эмоциями, и заплатить в госказну 900 евро.

Сын выращивал коноплю, чтобы дать покурить отцу

Вируский уездный суд приговорил к условному заключению Виктора (34), который выращивал в квартире наркотическую коноплю.

Виктора отдали под суд по обвинению в том, что в мае прошлого года он незаконно выращивал растения конопли в квартире, на полке в прихожей и на подоконнике в спальне, с целью изготовления наркотического вещества.