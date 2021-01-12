Вт, 12.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На девушку напали на улице
7-9 января 2021 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

9 января в полицию сообщили, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве напали на 19-летнюю девушку. Обстоятельства случившегося и вероятные виновники будут установлены в ходе уголовного производства.

Ударила сожителя ножом

7 января полицию вызвали в квартиру на улице В. Герасимова в Нарве, где 33-летняя женщина ударила ножом своего спутника жизни. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.

Подвергся нападению в подъезде

8 января в полицию сообщили, что в подъезде многоквартирного дома на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 33-летний мужчина ударил 30-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе начатого уголовного производства.

Ударила мужчину

8 января в полицию поступило сообщение, что в деревне Арумяэ в Нарва-Йыэсуу женщина ударила 64-летнего мужчину. Полиция расследует инцидент в ходе уголовного производства.

Из магазина унесли кассовый аппарат

8 января в полицию сообщили о краже кассового аппарата из магазина на улице Уускюла в Нарве. Размер нанесенного ущерба - 930 евро.

Из трактора украли инструменты

8 января в Йыхвиское отделение полиции поступило заявление о том, что в ночь на 8 января в деревне Куртна из трелевочного трактора украли инструменты, чем был нанесен ущерб в размере около 500 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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