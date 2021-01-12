СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На девушку напали на улице

Ударила сожителя ножом
7 января полицию вызвали в квартиру на улице В. Герасимова в Нарве, где 33-летняя женщина ударила ножом своего спутника жизни. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой.
Подвергся нападению в подъезде
8 января в полицию сообщили, что в подъезде многоквартирного дома на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 33-летний мужчина ударил 30-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе начатого уголовного производства.
Ударила мужчину
8 января в полицию поступило сообщение, что в деревне Арумяэ в Нарва-Йыэсуу женщина ударила 64-летнего мужчину. Полиция расследует инцидент в ходе уголовного производства.
Из магазина унесли кассовый аппарат
8 января в полицию сообщили о краже кассового аппарата из магазина на улице Уускюла в Нарве. Размер нанесенного ущерба - 930 евро.
Из трактора украли инструменты
8 января в Йыхвиское отделение полиции поступило заявление о том, что в ночь на 8 января в деревне Куртна из трелевочного трактора украли инструменты, чем был нанесен ущерб в размере около 500 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.