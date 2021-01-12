Вт, 12.01.2021
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Упростить общение человека с государством

Автомобиль спасателей.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В конце прошлого года в Эстонии провели информационную кампанию, предупреждавшую о том, что с нового года номер 110 полностью прекратит функционировать. Тем не менее, было решено продолжить мониторить звонки на этот номер в новом году, поскольку их количество значительно. В 2019 году из идаского региона на этот старый номер полиции позвонили 5000 раз. Потенциально это тысячи людей, которые нуждаются в помощи или хотят сообщить о правонарушении.

Это пример того, насколько сложно воздействовать на усвоенную людьми информацию.

За годы государство внедрило разные инфотелефоны, начиная с бесплатного телефона семейных врачей и заканчивая телефонами экологической и шоссейной информации. Цель в том, чтобы люди сообщали службам, если кому-то нужна помощь или если они замечают, что где-то что-то неладно и нужно вмешаться.

Но для этого государственным ведомствам, курирующим разные области, совершенно ни к чему иметь отдельные инфономера, поскольку люди их не запоминают, и в ситуации, требующей быстрого реагирования, это может пойти во вред. В прошлом году после того, как разразился коронакризис, был создан новый государственный инфотелефон 1247, предоставляющий информацию из разных сфер. И было бы разумно, если бы у нас имелось две таких государственных инфолинии: по одной можно получить информацию об услугах, предлагаемых государством и самоуправлениями, а вторая - номер 112 - была бы предназначена для экстренных звонков. Это значительно упростило бы общение человека с государством и государства с человеком.

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