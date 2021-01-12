ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Упростить общение человека с государством

За годы государство внедрило разные инфотелефоны, начиная с бесплатного телефона семейных врачей и заканчивая телефонами экологической и шоссейной информации. Цель в том, чтобы люди сообщали службам, если кому-то нужна помощь или если они замечают, что где-то что-то неладно и нужно вмешаться.

Но для этого государственным ведомствам, курирующим разные области, совершенно ни к чему иметь отдельные инфономера, поскольку люди их не запоминают, и в ситуации, требующей быстрого реагирования, это может пойти во вред. В прошлом году после того, как разразился коронакризис, был создан новый государственный инфотелефон 1247, предоставляющий информацию из разных сфер. И было бы разумно, если бы у нас имелось две таких государственных инфолинии: по одной можно получить информацию об услугах, предлагаемых государством и самоуправлениями, а вторая - номер 112 - была бы предназначена для экстренных звонков. Это значительно упростило бы общение человека с государством и государства с человеком.