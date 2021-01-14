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Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Попала под машину на "зебре"
11 января 2021 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

11 января в 16.30 у дома по улице Уус, 4 в Йыхви управлявший легковым автомобилем "Honda CR-V" 50-летний мужчина совершил наезд на 36-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки здоровья.

Квадроцикл налетел на столб 

11 января в 15.20 на скользкой дороге у дома по улице Келлука, 5b в Сомпаской части города Кохтла-Ярве 26-летний мужчина не справился с управлением квадроциклом "Honda TRX 700", вылетел с дороги и врезался в столб. Мужчину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки здоровья.

Мошенник выманил у мужчины большую сумму  

11 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что 53-летнему мужчине позвонил якобы банковский работник, который сообщил, что некто злоупотребил банковским счетом мужчины. У пострадавшего спросили его коды Smart-ID, чтобы восстановить безопасность банковского счета. После этого с банковского счета фирмы пострадавшего пропало около 24400 евро.

Со счета пропало более 8000 евро

11 января в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что с банковского счета 55-летнего мужчины без его ведома переводились деньги на другой счет. Ущерб составил около 8500 евро.

В реке Нарва обнаружили утопленницу 

22 декабря прошлого года в 18.20 в Нарве недалеко от перекрестка улиц Толли и Йыхви в реке Нарва обнаружили тело пожилой женщины. По первоначальным данным, причиной смерти стало утопление. На вид женщине было около 60 лет. Приметы утонувшей: рост 185 см, седые волосы до плеч, одета была в коричневую куртку, темные брюки и темные сапоги на светлой подошве, на шее - пестрый шарф. Документов или других личных предметов при женщине не было.

Полиция вместе с партнерами по сотрудничеству пыталась выяснить, о ком может идти речь, но пока безрезультатно. Полиция просит людей, которые узнали женщину по приведенному описанию или по одежде, связаться с полицией по тел. 357 6147 или по э-почте: aleksandr.kornejev@politsei.ee. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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