ОДИН ВОПРОС ⟩ Что делает государство для улучшения здоровья жителей Ида-Вирумаа?

- В Ида-Вирумаа, где неизбежно больше физически изнурительной и более вредной для здоровья работы, где среда проживания в целом может быть не столь благоприятной, государству следует обращать гораздо больше внимания на здоровье людей. Сейчас мы это делаем, например, в том числе при поддержке фонда справедливого перехода. В уезд следует направить ресурсы для создания новых рабочих мест, поддерживающих здоровье человека, и улучшения среды проживания. Например, если мы говорим применительно к Ида-Вирумаа конкретно о фонде справедливого перехода, мы говорим как о развитии промышленности, так и - конкретно в случае Нарвы - о строительстве новой, современной больницы, оказывающей социальные услуги и услуги здравоохранения, что сделает услуги здравоохранения более доступными.