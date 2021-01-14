Чт, 14.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Что делает государство для улучшения здоровья жителей Ида-Вирумаа?

Танель Кийк.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

Министр социальных дел Танель Кийк сказал во вторник в Рийгикогу, что здоровье идавирусцев хуже, чем у жителей многих других уездов, и государство хочет это изменить.

Министр социальных дел ТАНЕЛЬ КИЙК:

- В Ида-Вирумаа, где неизбежно больше физически изнурительной и более вредной для здоровья работы, где среда проживания в целом может быть не столь благоприятной, государству следует обращать гораздо больше внимания на здоровье людей. Сейчас мы это делаем, например, в том числе при поддержке фонда справедливого перехода. В уезд следует направить ресурсы для создания новых рабочих мест, поддерживающих здоровье человека, и улучшения среды проживания. Например, если мы говорим применительно к Ида-Вирумаа конкретно о фонде справедливого перехода, мы говорим как о развитии промышленности, так и - конкретно в случае Нарвы - о строительстве новой, современной больницы, оказывающей социальные услуги и услуги здравоохранения, что сделает услуги здравоохранения более доступными.

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