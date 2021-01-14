ПОЖАРЫ ⟩ Горело заброшенное общежитие
12 января в 00.48 спасатели получили вызов в Кохтла-Ярве, где на Ярвекюла теэ горело заброшенное общежитие.
12 января в 00.48 спасатели получили вызов в Кохтла-Ярве, где на Ярвекюла теэ горело заброшенное общежитие.
Спасатели, войдя в здание, обнаружили очаг огня на втором этаже, где в одной из комнат горели дверь, пол и стена. Пожар ликвидировали в 01.52, люди в нем не пострадали. Причина возгорания еще неизвестна.
12 января в 6.12 центр тревоги получил сообщение, что в Нарве на улице Лахе горит двухэтажная дача.
Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем, спасатели немедленно приступили к тушению огня, чтобы остановить его распространение на близлежащие здания. Возгорание локализовали в 7.22.
Люди и расположенные рядом строения не пострадали. Причина пожара выясняется.