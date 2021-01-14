ПОЖАРЫ ⟩ Горело заброшенное общежитие

Спасатели, войдя в здание, обнаружили очаг огня на втором этаже, где в одной из комнат горели дверь, пол и стена. Пожар ликвидировали в 01.52, люди в нем не пострадали. Причина возгорания еще неизвестна.

Загорелась дача

12 января в 6.12 центр тревоги получил сообщение, что в Нарве на улице Лахе горит двухэтажная дача.

Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем, спасатели немедленно приступили к тушению огня, чтобы остановить его распространение на близлежащие здания. Возгорание локализовали в 7.22.