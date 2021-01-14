ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правительству Ратаса не удалось совершить прорыв в Ида-Вирумаа

Годы назад одним из тормозов развития Ида-Вирумаа считалось противостояние между местной властью и государственной. С конца 2016 года у власти в стране встала Центристская партия, правившая в это время и в большинстве ида-вируских самоуправлений. Если добавить сюда входивших в тогдашнее правительство соцдемов и "Isamaa", то получается три партии, которых поддержали на выборах в Рийгикогу более 80 процентов ида-вирумааских избирателей. То, что во втором правительстве Ратаса на смену соцдемам пришла EKRE, мало что изменило с этой точки зрения.

Мы писали тогда: жаль, если правительство мечты для Ида-Вирумаа войдет в историю как правительство неиспользованных возможностей. К сожалению, во многом так и получилось. Правда, Ида-Вирумаа, пожалуй, чаще прежнего оказывался в центре внимания и позитивно также, что государственных инвестиций сюда приходило тоже несколько больше.

Однако в более широком смысле за это время не удалось совершить переломный поворот в лучшую сторону. Уровень безработицы по-прежнему явно самый высокий в стране, цена недвижимости такая же низкая, как была тогда, и население тоже уменьшается так же стремительно. Из нескольких имевшихся в предвыборных программах и коалиционных соглашениях инициатив, как, например, переезд Академии внутренней обороны из столицы в Нарву, создание международного инфотехнологического колледжа в Ида-Вирумаа и перевод сюда тысяч государственных рабочих мест, тоже ничего не вышло.