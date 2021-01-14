Чт, 14.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правительству Ратаса не удалось совершить прорыв в Ида-Вирумаа

Юри Ратас оставался в должности премьер-министра чуть более четырех лет.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Четыре с лишним года назад, когда Юри Ратас сформировал свое первое правительство, у "Северного побережья" появился повод назвать его правительством мечты для Ида-Вирумаа, которое смогло бы придать новый импульс развитию этого региона. 

Годы назад одним из тормозов развития Ида-Вирумаа считалось противостояние между местной властью и государственной. С конца 2016 года у власти в стране встала Центристская партия, правившая в это время и в большинстве ида-вируских самоуправлений. Если добавить сюда входивших в тогдашнее правительство соцдемов и "Isamaa", то получается три партии, которых поддержали на выборах в Рийгикогу более 80 процентов ида-вирумааских избирателей. То, что во втором правительстве Ратаса на смену соцдемам пришла EKRE, мало что изменило с этой точки зрения.

Мы писали тогда: жаль, если правительство мечты для Ида-Вирумаа войдет в историю как правительство неиспользованных возможностей. К сожалению, во многом так и получилось. Правда, Ида-Вирумаа, пожалуй, чаще прежнего оказывался в центре внимания и позитивно также, что государственных инвестиций сюда приходило тоже несколько больше.

Однако в более широком смысле за это время не удалось совершить переломный поворот в лучшую сторону. Уровень безработицы по-прежнему явно самый высокий в стране, цена недвижимости такая же низкая, как была тогда, и население тоже уменьшается так же стремительно. Из нескольких имевшихся в предвыборных программах и коалиционных соглашениях инициатив, как, например, переезд Академии внутренней обороны из столицы в Нарву, создание международного инфотехнологического колледжа в Ида-Вирумаа и перевод сюда тысяч государственных рабочих мест, тоже ничего не вышло.

Теперь остается надеяться, что следующее правительство не оставит без заботы те ростки развития, что были все же посеяны в Ида-Вирумаа, а станет их взращивать и само посеет что-нибудь вдобавок.

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