Чт, 14.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
3 мин для прочтения

Эдуард Одинец: у премьер-министра не было иных вариантов, кроме ухода

Эдуард Одинец.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

С шуткой пополам можно бы сказать, что стоило извечному кохтла-ярвескому оппозиционеру Эдуарду Одинцу стать членом Рийгикогу в рядах соцдемов, как уже на третий день правительство развалилось. Он считает, что в сложившейся ситуации у премьер-министра Юри Ратаса не было других вариантов. Сам Одинец в Рийгикогу хотел бы сосредоточиться не столько на актуальной политике, сколько на формировании направлений долгосрочного развития государства, и он уверен, что избирателю возможно объяснить важность этой работы.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Как вы оцениваете решение премьер-министра Юри Ратаса подать в отставку?

- При таких подозрениях, которые к тому же предъявляются Центристской партии не в первый раз, это был единственный логичный шаг, подобающий государственному деятелю. Здесь не было иного варианта. Если бы он остался премьер-министром, эти темы очень долгое время оставались бы в центре внимания.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back