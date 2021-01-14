Эдуард Одинец: у премьер-министра не было иных вариантов, кроме ухода

С шуткой пополам можно бы сказать, что стоило извечному кохтла-ярвескому оппозиционеру Эдуарду Одинцу стать членом Рийгикогу в рядах соцдемов, как уже на третий день правительство развалилось. Он считает, что в сложившейся ситуации у премьер-министра Юри Ратаса не было других вариантов. Сам Одинец в Рийгикогу хотел бы сосредоточиться не столько на актуальной политике, сколько на формировании направлений долгосрочного развития государства, и он уверен, что избирателю возможно объяснить важность этой работы.