ОПРОС ⟩ Какие мысли у вас вызвала неожиданная смена правительства?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Валентина РУБЦОВА: - Непонимание. Насколько мне известно, в отношении бывшего премьер-министра только подозрение. Зачем все это делать? Предполагаю, что на Ратаса оказали давление - как порядочный человек он сделал этот шаг. От смены власти ничего хорошего не жду, новое правительство будет формировать Партия реформ, а я им не доверяю.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Петр ТАРЕЕВ: - Негативно и болезненно. Когда узнал, даже не поверил сразу, ахнул. Мне всегда казалось, что Ратас умный мужчина и вряд ли он пойдет на сделки, не поверю, что он где-то что-то взял. Подставили, наверное. Ну а о новой команде что сказать - от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Мне это правительство было более-менее понятно и по душе. Что будет - неизвестно. Больше всего не хочется бардака, как в соседней стране.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Людмила РОМАНОВА: - Ничего не жду ни от какого правительства. Если бы власть держащие поменяли свое место жительства и хотя бы временно переселились из Таллинна в Ида-Вирумаа, может, что-то для нас и поменялось бы. Все равно, новое оно или старое, для нас ничего не изменится. Ситуацию с Ратасом оценить не могу, не имею достаточно информации, чтобы об этом судить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Тимофей КОРЕПОВ: - Сложно прокомментировать, что сейчас происходит, - сейчас довольно далек от политики. И честно скажу: малоинтересно. Судя по новостям, игроки остаются те же. Короче, поживем - увидим.