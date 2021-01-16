ОПРОС ⟩ Какие мысли у вас вызвала неожиданная смена правительства?

На фоне коррупционного скандала в связи с проектом недвижимости "Porto Franco" и предъявленных Центристской партии подозрений лидер этой политической силы Юри Ратас объявил о своей отставке с поста премьер-министра Эстонии. После ухода Юри Ратаса с должности в отставку ушло и все его правительство, которое весной 2019 года сформировали Центристская партия, EKRE и Isamaa.
Валентина РУБЦОВА:
- Непонимание. Насколько мне известно, в отношении бывшего премьер-министра только подозрение. Зачем все это делать? Предполагаю, что на Ратаса оказали давление - как порядочный человек он сделал этот шаг. От смены власти ничего хорошего не жду, новое правительство будет формировать Партия реформ, а я им не доверяю.
Петр ТАРЕЕВ:
- Негативно и болезненно. Когда узнал, даже не поверил сразу, ахнул. Мне всегда казалось, что Ратас умный мужчина и вряд ли он пойдет на сделки, не поверю, что он где-то что-то взял. Подставили, наверное. Ну а о новой команде что сказать - от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Мне это правительство было более-менее понятно и по душе. Что будет - неизвестно. Больше всего не хочется бардака, как в соседней стране.
Людмила РОМАНОВА:
- Ничего не жду ни от какого правительства. Если бы власть держащие поменяли свое место жительства и хотя бы временно переселились из Таллинна в Ида-Вирумаа, может, что-то для нас и поменялось бы. Все равно, новое оно или старое, для нас ничего не изменится. Ситуацию с Ратасом оценить не могу, не имею достаточно информации, чтобы об этом судить.
Тимофей КОРЕПОВ:
- Сложно прокомментировать, что сейчас происходит, - сейчас довольно далек от политики. И честно скажу: малоинтересно. Судя по новостям, игроки остаются те же. Короче, поживем - увидим.
Велло УУСАЭД:
- Вчера рано утром открыл глаза, услышав новость по радио, не сразу понял, что это явь, а не сон продолжается. Ну что сказать, они сами должны разбираться, мы здесь ведь такие маленькие люди, что от нас ничего не зависит. Скажу, что мне лично трудно понять, что происходит на политической арене, чтобы выразить свое мнение.