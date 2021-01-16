Сб, 16.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Юри Ратас

Юри Ратас. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Когда Юри Ратас чуть более четырех лет назад за короткое время завладел браздами правления как в Центристской партии, так и в правительстве республики, было предостаточно "ясновидящих", которые "знали", что в должности премьер-министра он долго не продержится. Однако в этой роли он оказался более ловким и стойким, чем американские ковбои, звезды родео, верхом на диких быках.

Даже после проигрыша на выборах в 2019 году, который был отчасти вызван неверно выбранной поначалу позицией по вопросу Кохтла-Ярвеской гимназии, ему, несмотря на серебряную медаль, удалось сорвать джекпот, то есть сохранить место в Доме Стенбока. Правда, ценой этого были два изнурительных года вынужденного брака в одной квартире со скандальной EKRE, но даже это не могло поколебать Ратаса.

Пока однажды государственный генеральный прокурор и директор Полиции безопасности не пришли к нему и не сказали: тут такое дело, что исполнительный директор Центристской партии, то есть генеральный секретарь, уроженец Кохтла-Ярве Михаил Корб сделал нечто такое, что позволяет предъявить и Корбу, и Центристской партии подозрение в коррупционном преступлении.

Только сам Юри Ратас знает, стала ли эта новость для него сильным ударом или же, скорее, принесла облегчение, открыв путь к выходу из старой коалиции, где становилось все более душно, и возможность сформировать новый союз. Его облик и язык тела говорили, скорее, в пользу второго варианта.

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