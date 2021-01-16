ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Юри Ратас

Даже после проигрыша на выборах в 2019 году, который был отчасти вызван неверно выбранной поначалу позицией по вопросу Кохтла-Ярвеской гимназии, ему, несмотря на серебряную медаль, удалось сорвать джекпот, то есть сохранить место в Доме Стенбока. Правда, ценой этого были два изнурительных года вынужденного брака в одной квартире со скандальной EKRE, но даже это не могло поколебать Ратаса.

Пока однажды государственный генеральный прокурор и директор Полиции безопасности не пришли к нему и не сказали: тут такое дело, что исполнительный директор Центристской партии, то есть генеральный секретарь, уроженец Кохтла-Ярве Михаил Корб сделал нечто такое, что позволяет предъявить и Корбу, и Центристской партии подозрение в коррупционном преступлении.